Situatie delicata pentru Compania deIasi. O parte dintre tramvaiele din dotare mai pot circula maximum o luna pedin Iasi. Asta, pentru ca bandajele, adica rotile, sunt uzate pana aproape de limita superioara.Conducerea companiei a initiat o procedura de, dar surpriza a venit cand firma castigatoare a refuzat sa semneze contractul. Contractul era de peste 100 de mii de euro, iar pentru ca au refuzat semnarea au pierdut doar garantia de 5000 de lei. Sefii CTP nu au primit o explicatie."Noi am mai avut o procedura. Au fost trei firme, dar a castigat. din Bucuresti. Nu au semnat contractul, fara sa dea o explicatie. Noi avem 20 decare sunt la limita, mai tin o luna, doua. Au fost total neseriosi. Asa ca am anulat licitatia. Au fost tinuti pana la finalul lunii iulie fara sa semneze contractul", a spus, director CTP.Reporterii BZI au incercat sa discute cu reprezentantii Loreto Exim S.R.L., dar acestia nu au putut fi contactati. Conform datelor societatii, administrator, dar si unic asociat, apare Valentin Lolea. In 2016, cifra de afaceri a fost de 2,7 milioane lei, cu un numar de sase angajati.Pentru ca acela cazut,a apelat la o firma din Iasi, New SH S.R.L. Astfel, in cursul saptamanii trecute, s-a facut o comanda de 84 de, contractul fiind atribuit direct, cu o valoare de aproape 130 de mii de lei. New SH S.R.L. este administrata de Misu Ticu Hirtan. Societatea functioneaza cu un singur angajat, iar anul trecut a avut o cifra de afaceri de 1,3 milioane de lei.Reporterii BZI au stat de vorba cu administratorul firmei din Iasi, iar acesta s-a aratat foarte suparat deoarece exista posibilitatea ca comanda catre CTP sa nu poata fi onorata."Nu stiu, vom vedea daca mai colaboram. Sunt destul de suparat. Am un colaborator din China care cere mai multi bani pentru ca pretul otelului a crescut. Pe piata mondiala a otelului sunt tot timpul cresteri", a declarat administratorul New SH S.R.L. In cursul zilei de maine, sefii CTP ar urma sa aiba o discutie cu administratorul firmei iesene.Daca Hirtan ar putea livra echipamentele, acestea ar ajunge doar pana la finalul anului. Sefii CTP vor ca in primavara sa reia procedura de licitatie. In cadrul licitatiei esuate s-a dorit schimbarera bandajelor la tramvaiele GT4, GT8 si ST10. Era vorba despre 276 de, la un pret estimativ de 125 de mii de euro."Bandajele trebuie sa fie in conformitate cu documentele de standardizare in vigoare, cu reglementarile nationale si internationale. Bandajele se vor livra la sediul autoritatii contractante. Livrarea se va face esalonat, pe baza comenzii emise de Compania de Transport Public Iasi, in termen de 90 de zile de la emiterea comenzii. Transportul va fi asigurat de catre ofertantul castigator. Plata se va efectua prin numerar, cec sau ordin de plata in termen de maximum 30 de zile de la primirea comenzii. Bandajele vor trebui sa fie garantate de producator/furnizor timp de doi ai pentru orice defect de fabricatie nedescoperit la data livrarii produsului, dar nu mai putin de 18 luni de la montare. Timpul de imobilizare a tramvaielor prin nelivrarea la termenele stabilite prin contract a bandajelor, cat si datorita pieselor cu defecte tehnice, va fi de maximum 4 zile de la data comunicarii a acestora", se arata in caietul de sarcini.