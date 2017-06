Secretarul general adjunct al PSD,, a declarat, in exclusivitate pentru BZI, cade cenzura impotriva Guvernuluiera unul scontat si dovedeste ca PSD si ALDE formeaza o coalitie bine omogenizata si functionala.Citeste si: Primul mare perdant dupa ce a cazut Guvernul! Catalin Ivan ramane fara loc de munca "Era un rezultat asteptat care demonstreaza inca o data ca avem o coalitie extrem de bine omogenizata si functionala si un PSD foarte puternic care stie sa-si duca toate bataliile si sa le castige. A fost o perioada de haos pe scena politica romaneasca. Va trebui sa ne cerem scuze public, celor care ne-au votat, iar impreuna cu celelalte partide parlamentare si ma refer aici la toti, la PNL, PMP, USR, sa ne punem juristii la o masa rotunda si sa gasim o solutie legislativa pentru viitor, fie prin modificarea Constitutiei, fie printr-o lege speciala, ca asa ceva sa nu se mai repete. Se poate intampla ca peste ani, PNL sa fie in aceeasi situatie ca noi. Sa fie votati de romani, sa-si faca un guvern, iar dupa o perioada de analiza, cand vor dori sa schimbe primul ministru sa se loveasca de o situatie asemanatoare si un personaj numit prin increderea lor, la nivelul cel mai de sus, sa refuze sa demisioneze si sa plece din Palatul Victoria. De altfel, la nivelul grupurilor parlamentare deja a inceput sa se schiteze aceasta idee de dialog pentru a rezolva in viitorul apropiat aceasta chestiune si in acelasi timp este un semnal foarte important si pentru noi, legat de oameni, de caractere si de faptul ca trebuie sa fim mult mai precauti, mult mai atenti cu cei pe care-i promovam. Trebuie sa fim in viitor absolut siguri ca cei care obtin o functie de conducere sunt oameni cu picioarele pe pamant, sunt oameni care tin cont de votul dat de romani si de increderea acordata de acestia si nu in ultimul rand sunt oameni cu caracter, vointa, curaj si independenta in ceea ce priveste aservirea la servcii, sistem sau formule de stat paralel", a declarat Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD.Liderul PSD a tinut sa-i felicite public pe parlamentarii ieseni care au respectat disciplina de partid si au votat motiunea de cenzura impotriva Guvernului Sorin Grindeanu. "Vreau sa-i felicit pe toti parlamentarii de Iasi, mai putin Nicolae Banicioiu, si le multumesc in numele tuturor colegilor nostri de la nivel central si din toata tara. Au dovedit ce inseamna loialitatea fata de partid in momente de rascruce si in acelasi timp au dat o palma usturatoare pentru personaje de tip Chirica, om care asemanator lui Grindeanu se tine agatat de un scaun si de o functie de care mi-e tot mai clar ca nu merita sa ajunga. Imi intareste convingerea ca cei din PSD Iasi au avut dreptate de-a lungul timpul si nu s-au inselat in ceea ce priveste caracterul oamenilor", a mai spus Codrin Stefanescu.Secretarul general adjunct al PSD recunoaste ca aceasta este doar o batalie castigata si ca formatiunea politica pe care o reprezinta ar trebui sa actioneze mult mai vehement si mai prompt in lupta cu sistemul. "Am castigat doar o lupta in care s-a vazut foarte clar ca statul paralel a fost parte si deja incepem sa realizam ca trebuia actuionat in acest sens cu cat mai multa hotarare pentru a readuce democratia la nivelul tuturor institutiilor publice si a aduce pe unii dintre sefii acestor institutii pe calea legalitatii si a constitutionalitatii. Nu putem uita ca in mijlocul acestei crize, 3 oameni importanti din PSD au fost vanati la scena deschisa: presedintele executiv Nicolae Badalu, fiul lui si Adrian Tutuianu, presedintele Comisie de control a SRI, au fost convocati la DNA pentru a fi vazuti, filmati si plimbati, ca un mesaj catre oameni, sa intelega ce vrea sistemul. Iar Darius Valcov, fost ministru al Finantelor a fost luat cu mascatii de acasa. Cu asta am spus tot si romanii inteleg inca o data de parte cui trebuie sa fie", a conchis secretarul general adjunct al PSD.