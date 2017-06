In urma cu cateva momente in piata agroalimentara din cartierul Alexandru cel Bun, doi barbati au avut un schimb dur de replici care a degenerat intr-un conflict sangeros.



Unul dintre ei a pus mana pe un cutit si l-a injunghiat cu celalalt, cauzandu-i rani care i-ar putea pune viata in pericol.



Deocamdata nu se cunosc mai multe detalii, insa va vom tine la curent pe masura ce ies la iveala noi informatii.