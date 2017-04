EXCLUSIV: Conflict violent la un cunoscut colegiu din Iasi! Diriginta a dezmintit totul

Apelul prin 112 a fost facut de dirigintele clasei, care a solicitat interventia unui echipaj medical pentru un elev caruia i s-a facut rau. La fata locului a sosit un echipajcare a acordat victimei ingrijiri medicale de prim ajutor, insa au observat pe corpul baiatului unele leziuni care nu erau compatibile cu motivul pentru care paramedicii au fost solicitati initial. De asemenea, important de reliefat este faptul ca tanarul a suferit 7 operatii chirurgicale in zona pieptului.Din discutiile purtate de reporterii BZI cu colegii tanarului, se pare ca elevul de 17 ani ar fi fostde un alt coleg, de 14 ani, cu un. Cu toate ca au fost solicitate informatii de la diriginta clasei din care face parte victima,, aceasta vizibil nervoasa a spus doar ca elevului i s-a facut rau, dupa ce a avut o atitudine agresiva fata de jurnalisti. Este complet anormal ca un cadru didactic sa reactioneze intr-o asemenea maniera avand in vedere gravitatea situatiei.Pe de alta parte, din informatiile trimise desi in urma informarilor pe care conducerea Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida le-a trimis catre aceasta institutie se confirma faptul ca este vorba de un act de violenta intre doi elevi, petrecut intr-o pauza, respectiv in intervalul 9:50 - 10:00, in consecinta a fost nevoie de interventia politistilor si a procuraturii. Precizam ca informatiile au fost oferite de prof. Sabina Manea, purtator de cuvant al ISJ Iasi.Elevul agresat se afla la Spitalul Sf. Maria din Iasi si are o stare stabila.Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, cei care au preluat cazul, se fac cercetari pentru tentativa de omor. Acestia au mai mentionat faptul ca au preluat cazul datorita gravitatii starii de sanatate a adolescentului si urmarile ce pot aparea pe parcurs in urma loviturii primite.In acest moment, oamenii legii continua cercetarile pentru a stabili daca agresorul avea cunostinta de a afectiunile de care suferea victima si de la ce a plecat conflictul.