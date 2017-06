EXCLUSIV! Copil sfasiat de un caine intr-o localitate ieseana - FOTO

Momente oribile petrecute intr-o localitate din judetul Iasi. Un copil a devenit tinta unuiagresiv. Minorul nu a reusit sa scape de furia patrupedului.Totul s-a petrecut in satul, comuna Barnova, acolo unde unde 10 ani a fost victima unui. In urma incidentului, minorul a suferitgrave pentru care a fost solicitata o ambulanta.La fata locului a intervenit un echipaj medical de urgenta din cadrulcare, dupa acordarea ingrijirilor medicale, au transportat victima la Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi."Am fost solicitati sa intervenim in localitatea Paun, comuna Barnova, pentru un copil muscat de caine. A fost dirijat imediat un echipaj medical de urgenta tip B2 cu asistent, care la locul solicitarii au gasit un baiat cu varsta de 10 ani, care prezenta plagi muscate de caine in regiunea torace-posterior si sangerare. Dupa acordarea asistentei medicale de urgenta, pacientul a fost transportat stabil hemodinamic la sectia UPU a Spitalului pentru Copii 'Sf. Spiridon' din Iasi", ne-a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi.