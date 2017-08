Relu Fenechiu

Ieri-dimineata, ora 10:00. In cartierul penalului, I.C. Bratianu, era liniste. Brusc, apare o duba plina cusi un autoturism de la Directia Antifrauda Suceava - ANAF.Acestia intra direct in santierul din fata cartierului lui Fenechiu, acolo unde se construiesc douace vor avea denumirea de. Toata lumea stie ca cele doua blocuri sunt construite tot de Fenechiu, dar prin interpusi, inca din perioada in care isi facea pedeapsa in puscarie.Imediat, cam somnoros, apare si Relu Fenechiu care a stat de vorba cu reprezentantii ANAF.Dupa putin timp a parasit santierul si s-a retras la domiciliu. Martorii din zona spuneau ca Fenechiu l-ar fi invitat pe unul dintre inspectoriila resedinta din cartier.Reporterii BZI au surprins la fata locului momentul in care inspectorii ANAF au descins impreuna cu echipajele de jandarmerie."Pe bune, acum v-ati gasit si voi?", a spus dirigintele de. Conform informatiilor detinute de BZI, ANAF ar fi verificat contractele de munca incheiate de constructor cu angajatii. Astfel, s-ar fi descoperitce implicau munca la negru.Unul dintre angajati a povestit pentru BZI ca, de obicei, este vorba de acei muncitori necalificati care sunt adusi din localitatile din apropiere."Din 50 denu cred ca au sase carte de munca. Sunt adusi din Letcani, Voinesti, Botosani, Suceava. Cei care vin de mai departe sunt cazati in modulele din santier. Sunt adusi cu ziua sau cu saptamana. Normal ca sunt platiti la negru", a spus un muncitordin santierul I.C. Bratianu Residence.Reporterii BZI au cerut un punct de vedere si de la. "Nu va putem oferi detalii pentru ca este vorba despre date personale. Va rog sa faceti o cerere in baza legii 544", au spus reprezentantii Directiei Antifrauda.S-au cerut detalii si dezvoltatorilor care au fost controlati de ANAF. "Marii ziaristi fac cerere la 577 (legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public -n.r.) si primesc un raspuns in scris", au precizat reprezentantii dezvoltatorului imobiliar.In ultima perioada, a fost negata ideea ca Fenechiu ar avea vreo legatura cu santierul de pe I.C. Bratianu Residence. In acte, fostul deputat condamnat pentrunu apare ca beneficiar al investitiei. Insa, Fenechiu si-a lasat locotenentii sa se ocupe de aceasta afacere. Astfel, beneficiar al noului cartier este societateaS.R.L., cu sediul in bulevardul Cantemir nr.7, ce are ca obiect de activitate "activitati de intretinere corporala".In 2016, datele financiare arata o cifra de afaceri de 339.497 lei, cu un numar de doi angajati. La aceeasi adresa functioneaza sala de fitness. Dupa descinderea celor de la ANAF, controlul a fost efectuat si la sediul social al Gamon Gym Club din bulevardul Cantemir, acol unde functioneaza sala amintita. Pe langa calitatea de beneficiar al cartierului rezidential, Gamon Gym Club S.R.L. are si calitatea de constructor. Legatura cu Fenechiu este cat se poate de evidenta.In actionariatul societatii apare Laura Ghibu, sotia lui. Acesta din urma este omul de incredere al lui Relu Fenechiu, care a ocupat functiile de director CFR, secretar de stat si director adjunct in Primaria Iasi, functii obtinute prin filiera PNL. In 2014, firma Fene Grup S.A., societate controlata de Fenechiu, se transforma in Engeko S.A., administrator desemnat fiind Globocon S.R.L. Aceasta din urma este administrata de Cristian Ghibu.Astfel, a fost facuta o transformare la suprafata, prin care Fenechiu nu mai are contactat direct cu firmele din portofoliu. Asta, mai ales ca problemele cu legea pentru Fenechiu deveneau din ce in ce mai acute.Reporterii BZI au incercat sa obtina un punct de vedere de la Relu Fenechiu, dar acesta nu a putut fi contactat."Nu are numarul asta. Va sun inapoi", a spus o femeie care a raspuns pe numarul de mobil al fostului deputat. Oficial, in acte, Gamon Gym Club S.R.L. este administrata de Antoaneta Beleca. Este vorba de nimeni alta decat sotia lui Catalin Beleca, fost comisar la Garda de Mediu, apropriat al fostului deputat Relu Fenechiu.Proiectul imobiliar a fost inceput de Relu Fenechiu inca din 2008, cand a existat Fene Grup. Astfel, in Consiliul Local a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ)."Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Iasi, Zona Bucium, T135, adiacent cartier I.C.Bratianu, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan si extinderii cartierului I.C.Bratianu cu functiuni de locuinte individuale si colective si dotari pe teren proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 64993,18 metri patrati, conform contractelor de vanzare-cumparare nr.1921/2006, 3906/2002, 3909/2002, 3910/2002", se arata in hotararea adoptata de Consiliul Local.Fostul deputat PNL a fost condamnat la 5 ani si sase luni decu executare pentru fapte de coruptie in dosarul "". A fost incarcerat in 2014 pentru un prejudiciu adus statului de 5,7 milioane lei. Deja, afacerile fostului deputat erau mutate.Culmea, in urma cu doua saptamani, Relu Fenechiu a fost eliberat conditionat. Dar ANAF nu a recuperat niciun leu din totalul prejudiciului. Ba mai mult, cu o atitudine sfidatoare, la finalul saptamanii trecute, Relu Fenechiu a participat la sarbatoarea comunei Rediu. A urcat pe scena, a luat cuvantul ca un veritabil politician. Insa, ca un politician care de curand a iesit din puscarie...