EXCLUSIV: Descoperire oribila la Barnova! Si-a gasit tatal mort la marginea unui drum - FOTO

Este vorba despre un barbat in varsta de 60 de ani din Vaslui, care in cursul serii de luni (10 aprilie 2017 - n.r.) s-ar fi dus la un vecin pentru a-l ajuta la niste treburi gospodaresti. Astazi dimineata, in jurul orei 10:00, fiul barbatului l-a gasit zacand fara suflare intr-un sant de pe marginea unui drum din. Tanarul a alertat politia, care s-a deplasat la fata locului alaturi de un echipaj medical alIntrucat victima nu prezenta semne vitale, medicii nu au putut decat sa declare decesul.Politistii au dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea imprejurarii in care s-a produs moartea barbatului. Pe corp, acesta nu prezenta urme de violenta. S-a deschis dosar penal pentru