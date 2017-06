EXCLUSIV! Dezastru la Finante! Firmele care fac evaziune fiscala nu mai pot fi controlate de Finantele iesene

Situatie complicata pentru inspectorii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor publice (DGRFP) Iasi. De aproape o saptamana, angajatii din insitutie vin la program doar ca sa se uite pe geam. Asta, pentru ca nu au instrumentele necesare de lucru. Cei mai afectati sunt inspectorii fiscali care nu mai pot intocmi dosarele cu privire la firmele evazioniste.Asta, deoarece serverele de la Agentia Nationala a Administratiei Fiscale (ANAF) s-au defectat. Astfel, informatiile din baza de date nu mai pot fi accesate, iar dosarul unei societati banuita de abateri nu mai poate fi intocmit. Nu doareste afectata de aceasta defectiune, ci toate Directiile din tara. Ar fi cam cea mai mare defectiune a server-ului inregistrata in ultimii ani."Din ce stiu, este o defectiune legata de. S-a vorbit la Bucuresti, acum asteptam", a declarat Marian Bosianu, director DGRFP Iasi.Conform specialistilor, serverelesunt vechi de cel putin 10 ani, cuminore. Alte surse spun ca nu ar fi vorba de o defectiune ci de faptul ca nu s-ar fi platit licentele pentru aplicatiile derulate. Astfel, pana la plata facturilor, serverele se mentin nefunctionale. Dar, aceasta informatie nu a fost confirmata.Specialistii IT au precizat ca nu este vorba de un atac informatic, ci vechimea aparaturii si-a spus cuvantul. "Sunt nistela nivelul serverelor de la Bucuresti. Pe anumite servere au aparut aceste probleme. Nu sunt afectate aplicatiile pentru ghisee. Cei de la inspectie fiscala nu au posibilitatea sa acceseze bazele de date. Defectiunile au aparut vinerea trecuta. S-au mai reparat niste servere. Cert, nu este vorba de un atac informatic", au spus specialistii din cadrul DGRFP Iasi.Acestia au mai precizat ca durata lunga a defectiunii este cauzata si de inchiderea si repornirea sistemului. O astfel de operatiune poate dura si 14 ore. "Noi, acum, nu mai putem lucra. Stam si asteptam pana se remediaza", a declarat un inspector fiscal.In trecut, serverele ANAF au mai fost afectate pe parcurusl mai multor ore, dar nu pe o perioada atat de indelungata. In 2012, acestea nu au mai fost functionale timp de patru ore din cauza uneide curent. La fel s-a intamplat si cu site-ul Ministerului de Finante. Atunci, declaratiile contribuabililor nu au putut fi depuse on-line. Nu demult, la Iasi, casieriile nu au functionat.