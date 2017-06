EXCLUSIV: Discurs IMPORTANT al unui rector din Iasi sustinut in Aula Academiei Romane din Bucuresti - FOTO

Luni, 19 iunie 2017, incepand cu ora 10, la sediul Academiei Romane din Bucuresti, a avut loc sesiunea comemorativa consacrata implinirii a 10 ani de la disparitia Academicianului Cristofor I. Simionescu. Astfel, in Aula Academiei Romane au luat cuvantul presedintele Academiei, Ionel-Valentin Vlad, academicienii Eugen Simion, Viorel Barbu, Razvan Theodorescu, Teodor Dima. Un invitat special al acestei sesiuni comemorative a fost rectorul Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” (TUIASI) din Iasi, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval. Rectorul Politehnicii a vorbit despre perioada in care acesta universitate a fost condusa de Academicianul Cristofor Simionescu.

“Misiunea mea de astazi a fost nu doar onorantă, ci şi una de suflet, eu provenind din Facultatea de Inginerie Chimica a Politehnicii iesene si, mai mult, fiind in anul 1985 studentul domnului Acad. Cristofor Simionescu la disciplina Chimie organica. A fost dificil să vorbesc despre Rectorul Cristofor Simionescu, fără să discut despre cercetătorul, profesorul, creatorul de scoală şi, în primul rând, omul Cristofor Simionescu, acestea fiind temele altorprelegeri. Insă limitările temporale ale intervenţiei mele m-au convins să încerc să mă refer doar la Rectorul Cristofor Simionescu”, a declarat rectorul Dan Cascaval.

In conducerea Politehnicii ieşene începe să se impună, iniţial, ca Director de studii (1949-1951), Prorector (1951-1953), apoi Rector (1953-1976). Influenţa sa asupra evoluţiei Politehnicii a fost uriasă.

In primul rand, in perioada 1955 si 1967, Rectorul Cristofor Simionescu a întărit patrimoniul Politehnicii, creând noi spaţii didactice şi pentru activităţi administrative, prin influenţa pe care o avea in Ministerul Invăţământului (ulterior, a şi fost Secretar General şi membru în Comitetul pentru Invăţământ superior în acest minister - n.r.).

“Politehnica ieşeană şi-a mărit suprafaţa totală destinată activităţilor didactice de 6,3 ori, o valoare imposibil de atins de atunci. Toate aceste investiţii s-au ridicat la impresionanta suma şi nemaiîntâlnită până atunci (considerând deja reforma monetară din 1952) de 91.170.000 lei”, a prezentat in discursul sau rectorul Universitatii Tehnice.

In acelaşi timp, Rectorul Cristofor Simionescu a simţit, perfect logic, că locul unei şcoli de ingineri trebuie să fie cât mai aproape de industrie, motiv pentru care a conceput construirea unui nou campus academic unitar în actuala locaţie, de-a lungul malului stang al Bahluiului, o poziţionare care aducea universitatea tehnică în vecinătatea marilor intreprinderi ieşene. Acest campus va fi deosebit de complex, unic în ţară, reunind campusul didactic cu cel studenţesc. Susţinându-şi cu energie proiectul în faţa Consiliului de Stat, Rector Simionescu a reuşit demararea construţiei acestui ansamblu în anul 1968, cu primele cămine studenţeşti moderne (actualele cămine T1 - T4) şi cu o cantină revoluţionară pentru acea perioadă, care putea deservi 7000 de studenţi. In anul 1973 este terminat actual sediu al Rectoratului, iar în anul 1974 sunt date în funcţiune sediile facultăţilor de Chimie şi Inginerie Chimică, respectiv Construcţii şi Arhitectură. Vor urma construcţiile care vor reprezenta sediile celorlaltor facultăţi, majoritatea finalizate în timpul mandatului Rectorului Cristofor Simionescu, altele ulterior.

“In paralel cu consolidarea patrimoniului, Rectorul Cristofor Simionescu a militat pentru diversificarea facultăţilor şi specializărilor, încercând să acopere o paletă largă de domenii inginereşti. Dacă la începutul mandatului său de Rector, Politehnica ieşeană includea facultăţile de Electrotehnică, Chimie Industrială, Construcţii şi Mecanică, în prima jumatate a acestui mandat, salba de facultati a Politehnicii se completeaza cu inca doua: Facultatea de Industrie Usoara (1955) devenită ulterior de Textile, si cea de Hidrotehnica (1962), adusă de la Universitatea Agronomică”, a mai spus rectorul Dan Cascaval.

In timpul mandatului său, numărul specializărilor de licenţă creşte de la 9 la 23, ceea ce va determina o mărire substanţială a numărului de studenţi de la 832 (1953) la peste 7300 în 1976. Mai mult, au fost introduse şi specializări de scurtă durată, pentru subingineri, în perfectă conexiune cu cerinţele economiei româneşti.

In finalul prelegerii sale, rectorul Dan Cascaval a mentionat: “Pentru tot ceea ce a insemnat Rectorul Cristofor Simionescu pentru Politehnica ieseana, m-am simtit onorat să pot să îi aduc acest palid omagiu. Si, ca un semn de preţuire concretă, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”din Iaşi a propus Ministerului Educaţiei Naţionale adaugarea numelui său la denumirea facultaţii la care a ţinut cel mai mult, acesta devenind Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu”.

Precizam ca propunerea privind completarea denumirii facultatii de Inginerie chimica a fost aprobata vineri de catre Senatul Universitatii, fiind transmisa Ministerului Educatiei Nationale pentru validare.