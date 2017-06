EXCLUSIV! Doliu intr-o mare institutie! Un director de la Fiscul iesean a murit. Suferea de o boala cumplita

Doliu in Finantele iesene. La inceputul acestei saptamani unul dintre cei mai iubiti directori din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice () Iasi a decedat dupa o perioada lunga de suferinta. La numai 51 de ani,s-a stins din viata, fiind diagnosticat cu o forma severa deAcesta a stat internat mai multe zile in cadrul Spitalului Sf. Spiridon. In cursul zilei de ieri, familia a ridicat trupul neinsufletit si l-a depus la capela cimitirului Sf. Petru si Pavel. Membrii familiei au refuzat efectuarea necropsiei pentru identificarea exacta a cauzei mortii. Serviciul religios se va desfasura in cursul acestei zile."Se stia de el ca este bolnav. Cand au fost protestele laaproape ca nu-l mai cunosteai. A fost un om foarte bun, m-a intristat aceasta veste. Relatia cu colegii era foarte buna. El a suferit mult dupa divortul de acum zece ani", a spus unul dintre colegii de serviciu.Marcelus Negoescu a ocupat functia dein cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi, in perioada 1996-2006. In ultima perioada ocupa doar un post de consilier superior in cadrul Inspectiei Fiscale, la serviciul de coordonare, programare si analiza a informatiilor fiscale.In urma lui Negoescu a ramas un teren agricol in suprafata de 2 hectare, situat in comuna Prisacani si un teren de 400 de metri patrati situat in intravilanul municipiului Iasi.La capitolul apartamente, acesta detinea doua in Iasi, avand suprafete de 72,2 si 38 metri patrati. Conducea un autoturism marca Dacia, an de fabricatie 2003 si a acumulat datorii la banci de 50 de mii lei. Conform contractului cu Fiscul iesean, Marcelus Negoescu castiga anul in jur de 70 de mii de lei.Dumnezeu sa-l odihneasca!