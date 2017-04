EXCLUSIV! Dupa ce a intrat cu masina in sant a facut SHOW cu Politia - FOTO

Accident rutier 2

In noaptea de sambata spre duminica, un incident a avut loc pe drumul care leaga localitateade. Pe fondul consumului de bauturi, un sofer a pierdut controlul masinii, intrand in sant. Un apel la numarul unic de urgente, 112, a anuntatde acest incident.La aparitia politistilor, soferul, in varsta de 39 de ani, a devenit recalcitrant, insistand pe faptul ca, in momentul producerii incidentului, nu el era la volanul masinii, refuzand legitimarea. Oamenii legii l-au intrebat daca a consumat bauturi alcoolice, fiind vizibil "emotionat" de aburii alcoolului. In continuare, barbatul a fost transportat la sectia din cadrul Politiei Rutiere, unde a refuzat sa sufle in aparatul de etilotest, totodata refuzand si transportul la spital pentru recoltare de probe biologice. In cauza, oamenii legii au deschis dosar penal pentru infractiunea de sustragere de la prelevarea probelor de sange.