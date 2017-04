• Chiar daca este un imobil inclus in Lista Monumentelor Istorice sub codul LMI: IS-II-m-B-03999 de catre Ministerul Culturii si care are o vechime de aproape un secol si jumatate, pentru autoritatile responsabile, casa este un total MISTER! • Asta cu toate ca, "invizibilul" proprietar care nu este de gasit, a trantit o mega-usa de termopan la intrarea principala si a imbracat ferestrele in aceeiasi maniera • Ciudat este si faptul ca, desi este amplasat la doar cateva sute de metri de Piata Unirii, imobilul nu este nici macar intabulat • Asta cu toate ca, la o minima evaluare pe piata imobiliara, constructia valoreaza cateva sute mii de euro • Foarte probabil, si in interiorul acesteia s-au facut modificari brutale si care nu respecta legislatia ce tine de protejarea monumentelor



Casa este un monument istoric situat în municipiul Iasi, judetul Iasi. Este situata în Strada Petru Rares, nr. 21. Cladirea a fost construita la sfârsitul secolului al XIX-lea. Figureaza pe noua Lista a Monumentelor Istorice sub codul LMI: IS-II-m-B-03999", se arata in datele oficiale ale Ministerului Culturii.



Trist este ca, o constructie care are in arhitectura sa o serie de elemente extrem de interesante, este de patrimoniu si se afla intr-o locatie celebra a urbei, este lasata de izbeliste, autoritatile nu intervin pentru a-l sanctiona pe proprietarul care nu a respectat legislatia si ridica din umeri atunci cand sunt intrebate daca au habar de intreaga stare de fapt!





Casa este un monument istoric situat în municipiul Iasi, judetul Iasi. Este situata în Strada Petru Rares, nr. 21. Cladirea a fost construita la sfârsitul secolului al XIX-lea. Figureaza pe noua Lista a Monumentelor Istorice sub codul LMI: IS-II-m-B-03999

"Aici, pe actualul amplasament al Strazii Petru Rares, la finalul secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX, a existat o parte din fosta «Strada Italiana». De ce era denumita in acest mod? Asta pentru ca, asa cum se stie, in acea perioada, foarte multi mesteri italieni au ajuns la Iasi, si aici este vorba de lucratori in piatra, sau constructori de case sau cladiri oficiale ale Iasului precum cladirea Teatrului National Vasile Alecsandri. Este vorba inclusiv de persoane care au contribuit la realizarea actualului Palat al Culturii sau a altor constructii de case private. Din cate se stie, la acele timpuri, orasul a trecut printr-un amplu proces de resistematizare a urbei si de realizare a unor valoroase si importante noi caldiri", povesteste un istoric iesean.



Peste toate acestea, oficialii Directiei Judetene Pentru Cultura (DJC), semnalati de reporterii Cotidianului BUNA ZIUA IASI (BZI) au anuntat ca se vor autosesiza in acest caz si vor verifica cele semnalate.





