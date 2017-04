• O firma administrata de Liuba Stanescu a tras o teapa prin tranzactii fictive, de aproximativ 4 milione, aproape de pragul de 1 milion de euro • Inspectorii DGRFP au descoperit o retea de zeci de firme cu care tranzactiona fictiv societatea lui Stanescu • Pentru ca asa le sta bine "comerciantilor" de fier vechi, una dintre societati se numeste Alcapone SRL • Concluzia inspectorilor: practica abuziva, tranzactii fictive



Ciurea. Nu mare a fost mirarea cand au fost observate nereguli fiscale, prejudicii la bugetul de stat realizate prin evaziune. Controlata, a fost societatea Redivivus Metal SRL care, de fapt, reprezinta capul unei caracatite de firme ce avea ca obiect de activitate comertul cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice.



Pe scurt, afaceri cu tot ce inseamna fier vechi, tevi sau cazane, produse ce pot fi valorificate. In acte, Redivivus Metal are sediul social in Lunca Cetatuii si este administrata de o anumita Liuba Stanescu. Dupa controalele efectuate de inspectorii de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi, s-a constatat ca societatea are obligatii la stat de 2,1 milioane lei, plus aproximativ 1 milion de lei din neacordarea dreptului de deducere a TVA. Reporterii BZI au incercat sa o contacteze pe Liuba Stanescu, dar aceasta nu a declarat un numar de contact in descrierea societatii.





Citeste si : O noua lege anti-evaziune pregatita de Ministrul Finantelor



Au lucrat cu Alcapone SRL Inspectorii Finantelor si-au facut curaj si au investigat afacerile tiganilor din zona. Nu mare a fost mirarea cand au fost observate, prejudicii la bugetul de stat realizate prin. Controlata, a fost societatea Redivivus Metal SRL care, de fapt, reprezinta capul unei caracatite de firme ce avea ca obiect de activitate comertul cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice.Pe scurt, afaceri cu tot ce inseamna, tevi sau cazane, produse ce pot fi valorificate. In acte, Redivivus Metal are sediul social in Lunca Cetatuii si este administrata de o anumita Liuba Stanescu. Dupa controalele efectuate de inspectorii de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice () Iasi, s-a constatat ca societatea are obligatii la stat de 2,1 milioane lei, plus aproximativ 1 milion de lei din neacordarea dreptului de deducere a TVA. Reporterii BZI au incercat sa o contacteze pe, dar aceasta nu a declarat un numar de contact in descrierea societatii.

TVA a fost facuta prin intermediul mai multor firme fantoma: Alcapone SRL, Europlan Invest SRL, Autodravas Impex SRL, Logistic Metconf SRL, Perla Vie SRL, Meldi Impex SRL, Remat Lupu Grup SRL, Meridian Smart SRL, Comesad Construct SRL, Aurovox SRL, Euroconexion SRL, Mimiche SRL, Construct 2000 SRL, Remat Lupu Grup SRL, Colect Industrial SRL, Lavydan S.D. Company, Mega Top SRL sau Cristalina Metal SRL.



Toate aceste firme aveau relatii contractuale cu Redivivus Metal SRL. Activitatea infractionala a reiesit si din modul de operare. Societatile mentionate nu detinea utilaje sau bunuri care ar fi putut sustine activitatea de comert, nu existau salariati, motiv pentru care activitatea a fost considerata ca fiind nereala.



Mai mult, societatile implicate in evaziune nu detineau nici macare mijloace de transport sau depozite pentru marfuri. Nu in ultimul rand, societatile care s-au intersectat cu firma administrata de Liuba Stanescu au deja plangeri penale. Cert, provenienta marfurilor nu a putut fi stabilita, conducand la ideea ca toate tranzactiile realizate in ultimii ani au fost fictive.



Citeste si : Perchezitii in Ciurea, la domiciliul unor persoane banuite de evaziune fiscala

Evaziunea cua fost facuta prin intermediul mai multor firme fantoma: Alcapone SRL, Europlan Invest SRL, Autodravas Impex SRL, Logistic Metconf SRL, Perla Vie SRL, Meldi Impex SRL, Remat Lupu Grup SRL, Meridian Smart SRL, Comesad Construct SRL, Aurovox SRL, Euroconexion SRL, Mimiche SRL, Construct 2000 SRL, Remat Lupu Grup SRL, Colect Industrial SRL, Lavydan S.D. Company, Mega Top SRL sau Cristalina Metal SRL.Toate aceste firme aveau relatii contractuale cuSRL. Activitatea infractionala a reiesit si din modul de operare. Societatile mentionate nu detinea utilaje sau bunuri care ar fi putut sustine activitatea de comert, nu existau salariati, motiv pentru care activitatea a fost considerata ca fiind nereala.Mai mult, societatile implicate in evaziune nu detineau nici macare mijloace de transport sau depozite pentru marfuri. Nu in ultimul rand, societatile care s-au intersectat cu firma administrata de Liuba Stanescu au deja plangeri penale. Cert, provenienta marfurilor nu a putut fi stabilita, conducand la ideea ca toate tranzactiile realizate in ultimii ani au fost fictive.

Au tras teapa la profit



Alt rezultat al controlului arata ca Redivivus SRL are probleme si la impozitul pe profit, suma neplatita fiind de 1,1 milioane lei. In final, inspectorii au concluzionat: societatea din Lunca Cetatuii a avut activitate in ultimii ani ce continea informatii nereale, facturile inregistrate avand scopul de a justifica provenienta marfurilor facturate catre terti.



Practica aceasta a fost considerata abuziva, tranzactiile fictive avand ca scop doar urmarirea unor avantaje fiscale. Conform DGRFP, in perioada urmatoare, autoritatile se vor ocupa de recuperarea prejudiciului. Ultimele date financiare disponibile pentru societatea lui Stanescu arata in 2015 o cifra de afaceri de 800.733 lei, profit de 1.230 lei, cu zero angajati. In 2011, cifra de afaceri a firmei era de 2,6 milioane lei.



Datornicii se evaporeaza



Chiar daca sunt efectuate controale si sunt facute sesizari penale, este destul de greu pentru Finante sa recupereze prejudiciile din acest tip de activitati. Tot din clanul Stanescu, s-a remarcat Marius Stanescu, din comuna Grajduri, care a tepuit bugetul de stat cu aproximativ 3 milioane de euro, prin societatea Aqua Carn SRL. Chiar daca societatea a fost bagata in insolventa, DGRFP nu are ce executa. Doar Primaria Grajduri a declarat ca Marius Stanescu ar detine o casa, un teren si mai multe autoturisme marca Mercedes si Audi.