Procurorii de la Parchetul de pe langaincearca sa destructureze o adevarata retea decare cereau mita in numele profesorilor de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" din Iasi. Ieri dimineata, mai multi ofiteri din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (), sub coordonarea unui procuroror din cadrul unitatii de parchet mentionate, au intrat descins la UMF Iasi pentru a ridica inscrisuri de la Catedra de Anatomie.Nu a fost oprea usoara pentru ca anchetatorii au analizat toate documentele gasite in birourile de la aceasta disciplina. Ofiterii de politie au ajuns la usa incintei in care functioneaza, imediat dupa inceperea programului in universitate, in jurul orei 8:00.Numai ca, in momentul in care au ajuns la usa au constatat ca nu pot intra acolo. S-a pus problema sa se sparga usa. Cel mai probabil, cheia era la unul dintre profesorii care sunt plecati in concediu de odihna in aceasta perioada. In cele din urma, a fost gasita o varianta de deblocare a usii, fiind fortat sistemul de inchidere.Au plecat de acolo seara, in jurul orei 18:00, dupa ce in cursul zilei au sortat si carat in masina teancuri intregi de documente. Au ridicat foarte multede la examenele studentilor, bareme de corectare, subiecte de tip grila si alte inscrisuri pe care le detineau profesorii acolo.Este cel putin surprinzatoare aceasta miscare a anchetatorilor la acest moment, avand in vedere ca la inceputul lunii august au fost arestati doi tineri, dintre care unul e student la, sub acuzatia ca cereau spaga de la colegii lor pentru a rezolva notele de la examene. De obicei, astfel de perchezitii se realizeaza in momentul in care sunt retinute persoanele implicate.La momentul retinerii studentilor, nu au fost efectuate perchezitii la UMF Iasi, nefiind cautate atunci si tezele sustinute de studenti la examenele pe care le-ar fi cumparat. Cel mai probabil, dupa audierile martorilor si a persoanelor implicate in poveste, anchetatorii si-au dat seama ca ar putea gasi unelela intrebari tocmai in continutul tezelor sustinute de studentii care au dat spaga pentru examene.De exemplu, daca un student care este notat cu sase si a datsa promoveze examenul, dar nu a scris nimic in teza, atunci este clar ca rezultatul nu este cel corect si ca, in mod normal, nu trebuia sa fie promovat.Profesorul aflat in vizorul procurorilor este, de 49 ani, insa acesta nu a fost pus sub acuzare in mod oficial pana la acest moment. Este foarte posibil ca dupa analizarea incrisurilor ridicate ieri de anchetatori, lucrurile sa se schimbe. Cristinel Stan este suspectat ca ar fi primit spaga de la studentul sirianEste vorba de o spaga de 450 Euro, care ar fi fost remisa pe data de 20 iulie 2017. Faptul ca studentul a dat aceasta spaga reiese din convorbirile telefonice, din SMS-urile schimbate cu persoana care a dat banii si din supravegherea efectuata de oamenii legii. Numai ca, anchetatorii nu ar fi suprins in flagrant momentul in care profesorul ar fi luat banii. La acest moment, se fac cercetari cu privire la infractiunea de luare de mita, doar cu privire la fapta, in rem, si nu la persoana."În data de 20.07.2017, pâna la ora 13:48:40, numitul Abdi Mustafa a dat suma de 450 de euro unui cadru didactic neidentificat pâna în prezent, cunoscut cu apelativul Stan, din cadrul UMF «Gr.T. Popa» Iasi, Facultatea de Medicina, Specializarea Medicina, Disciplina Anatomie, în legatura cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor de serviciu, constând în emiterea dede trecere a unei studente restantiere neidentificate pâna în prezent, decât cu apelativul Carmen, în sesiunea extraordinara de restante-mariri, desfasurata în intervalul 17.07.2017-27.07.2017, prin fraudarea examenului", se arata in referatul prin care procurorii au cerut arestarea lui Abdi Mustafa.Practic, acest student sirian doar intermedia spagile catre profesori. Le colecta de la colegii sai pentru a le da mai departe profesorilor. De la acelasi student, ar mai fi primit o mita de 300 euro tot pentru o nota de trecere la Anatomie."În urma activitatilor de urmarire penala, a rezultat suspiciunea rezonabila ca în perioada 17.07.2017-27.07.2017, inculpatii – individual sau împreuna, au pretins si primit sume de bani în valuta de la studentidin cadrul UMF Iasi, (variind între 150 euro - 450 euro) în mod direct, prin remitere personala de catre cumparatorii de influenta ori indirect, prin intermediul unor rude, tranzactionând pe aceasta cale influenta fictiva sau în alte situatii, influenta reala asupra unor cadre universitare din cadrul Facultatii de Medicina, în legatura cu îndeplinirea unor acte contrare atributiilor de serviciu (promovarea examenelor restante prin acordarea de note de trecere fara a fi îndeplinite conditiile de promovare a acestor examene). Precizam ca luarea unei masuri preventive este de natura a asigura desfasurarea în bune conditii a urmaririi penale si nu este de natura sa înfrânga prezumtia de nevinovatie", au precizat anchetatorii.