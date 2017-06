Prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justitiei, si-a dat demisia din Guvernul Grindeanu.

"Confirm ca mi-am dat demisia, am facut acest lucru din solidaritate cu colegii mei din Executiv", a precizat scurt Tudorel Toader pentru reporterii Buna Ziua Iasi.

Tudorel Toader (56 de ani) a fost ales rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi in februarie 2016. In perioada 2006- iunie 2016, Tudorel Toader a fost membru al Curtii Constitutionale (numit de Camera Deputatilor), astfel incat si-a inceput mandatul de rector printr-o solicitare de suspendare pana la incheierea mandatului la CCR. In scandalul OUG 13, Toader s-a pronuntat in favoarea abrogarii Ordonantei de modificare a codurilor penale, dar impotriva dreptului presedintelui Iohannis de a convoca un referendum pe tema justitiei.

Biografie

Tudorel Toader a fost decan al Facultatii de Drept.

Acesta a facut parte din comisia de Stiinte Juridice din vechiul CNATDCU (Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitar), fiind numit printr-un ordin din 2011 semnat de Daniel Funeriu.

Tudorel Toader a fost unul dintre personajele dosarului "Erata CCR" in care Parchetul General a investigat modul in care judecatorii Curtii Constitutionale au emis in anul 2012 o decizie privind organizarea referendumului pentru demiterea fostului presedinte Traian Basescu. Tudorel Toader a fost unul dintre cei trei judecatori care au declarat ca nu au fost consultati cu privire la intocmirea acelei erate, sustinand ca, in aceste conditii, referendumul trebuia validat.

Originar din Vrancea, Tudorel Toader si-a inceput activitatea in domeniu ca procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Panciu. Ulterior, s-a mutat la Iasi unde a intrat in avocatura (1991-2006, suspendat pe durata mandatului la CCR) si mai apoi in magistratura si in invatamantul superior, la catedra de drept a Universitatii "Al. I. Cuza".

Este doctor in stiinte juridice si conducator de doctorate, fiind director al Scolii doctorale din cadrul Facultatii de Drept, in perioada 2005-2016.

Printre doctoranziii pe care au fost indrumati de Tudorel Toader a fost deputatul PNL Alina Goghiu, care a sustinut, in ianuarie 2012, teza de doctorat "Infractiuni contra drepturilor electorale".

Principalul domeniu de activitate este Justitia Constitutionala - specializarea drept.

Potrivit informatiilor din CV-ul sau, este membru in Comisia de la Venetia.

Este vicepresedinte al Academiei de Stiinte Juridice din Romania.

In conditiile date sunt doua variante pentru acesta, intoarcerea pe pozitia de rector a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" de unde s-a autosuspendat cat timp a gestionat portofoliul de Justitie sau sa devina din nou ministru in cadrul aceleiasi institutii.