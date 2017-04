• In premiera, reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI, au reusit sa aiba acces in INTERIORUL unui spatiu unde se fac cele mai tari EXPERIMENTE din intreg Iasul! • Mai mult, interesantul si originalul personaj care se ocupa de acest loc a facut o serie de marturisiri, de-a dreptul spectaculoase, in legatura cu proiectele de viitor pe care le are in plan • Interesant si de apreciat este ca, angajatul celei mai vechi universitati moderne din tara a reusit sa stranga, doar prin efort intelectual, o suma fabuloasa • Este vorba de aproximativ doua milioane euro • Fie ca este vorba de combaterea efectelor devastatoare ale prafului si nisipului din faimosul desert african Sahara la Iasi, reabilitarea Palatului Culturii sau efectele poluarii in fosta capitala a Moldovei, colaborari pe zona aero-spatiala sau teste pe zona unor noi tehnologii medicale, toate il au in prim-plan pe conf. univ. dr. Silviu Gurlui - Facultatea de Fizica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza



conf. univ. dr. Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizica a Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) este in prim-planul unor importante si valoroase proiecte de cercetare stiintifica la cel mai inalt nivel! Rodul a celor 17 ani de munca in laboratoarele celei mai vechi institutii de invatamnt superior din tara insumeaza atragerea a aproximativ doua milioane euro investiti in si pentru stiinta. Doar pe www.bzi.ro, poate fi urmarit un amplu reportaj foto-video cu profesorul Gurlui, atat despre secretele stiintifice ale laboratorului cat si despre proiectele sale de viitor

La doar 45 de ani,de la Facultatea dea Universitatii Alexandru Ioan Cuza () este in prim-planul unor importante si valoroase proiecte de cercetare stiintifica la cel mai inalt nivel! Rodul a celor 17 ani de munca in laboratoarele celei mai vechi institutii de invatamnt superior din tara insumeaza atragerea a aproximativ doua milioane euro investiti in si pentru stiinta. Doar pe www.bzi.ro, poate fi urmarit un amplu reportaj foto-video cu profesorul Gurlui, atat despre secretele stiintifice ale laboratorului cat si despre proiectele sale de viitor

Secretele Laboratorului de Optica Atmosferei, Spectroscopie si Laseri



Laboratorul de Optica Atmosferei, Spectroscopie si Laseri (LOASL).



Citeste si : Un profesor de la Universitatea Cuza din Iasi a DECIS sa rupa TACEREA! Iesenii vor ramane fara RESPIRATIE cand vor afla despre ce este vorba



"Laboratorul este construit acum 20 ani, printr-un parteneriat cu alte centre universitare din tara dar si cu unele din strainatate precum cele din Franta sau Austria. Dar, noi ne-am dezvoltat prin forte proprii adica prin castigarea unor proiecte stiintifice, atat in Romania cat si pe plan international, ce au implicat derularea unor cercetari pe segmente actuale si cu implicatii majore la nivelul societatii contemporane. De asemenea, usor-usor, aici s-a format si o echipa de cercetatori foarte buna. Competitiva la nivel mondial... Concret, laboratorul are doua mari componente de cercetare, anume una legate de mediu, ceea ce inseamna analiza si monitorizarea compusilor chimici din atmosfera iar, apoi, avem si o directie ce este legata de lasere foarte puternice cu ajutorul carora analizam diverse fenomene", dezvaluie cercetatorul Gurlui.



Citeste si : EXCLUSIV: O cladire simbol a Iasului, reabilitata cu tehnologii NASA - GALERIE FOTO

Pe acest plan, reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI (BZI) au realizat un amplu interviu cu cercetatorul iesean care, doar in ultimul deceniu, s-a implicat direct in combaterea si semnalarea efectelor devastatoare ale prafului si nisipului din faimosul desert african Sahara la Iasi, reabilitarea Palatului Culturii sau asupra efectelor poluarii in fosta capitala a Moldovei. Toate acestea, chiar in interiorul unui spatiu unde se fac cele mai tari EXPERIMENTE din intreg Iasul -, Spectroscopie si Laseri ()."Laboratorul este construit acum 20 ani, printr-un parteneriat cu alte centre universitare din tara dar si cu unele din strainatate precum cele din Franta sau Austria. Dar, noi ne-am dezvoltat prin forte proprii adica prin castigarea unor proiecte stiintifice, atat in Romania cat si pe plan international, ce au implicat derularea unor cercetari pe segmente actuale si cu implicatii majore la nivelul societatii contemporane. De asemenea, usor-usor, aici s-a format si o echipa de cercetatori foarte buna. Competitiva la nivel mondial... Concret, laboratorul are doua mari componente de, anume una legate de, ceea ce inseamnasi monitorizarea compusilor chimici diniar, apoi, avem si o directie ce este legata de lasere foarte puternice cu ajutorul carora analizam diverse fenomene", dezvaluie cercetatorul Gurlui.

Parteneriate cu Agentia Nationala Spatiala



profesor invitat al Universitatii Lille 1 din Franta intre 2004 si 2016, cu stagii de cercetare la diferite universitati din Innsbruck - Austria, Anger - Franta, Orsay Paris XI - Franta sau Lille, tot din Franta, arata care sunt parteneriatele pe care le-a avut, le are si le va avea LOASL.



"Noi am dezvoltat si vom dezvolta multe proiecte, fie cu Agentia Spatiala din Romania, fie cu parteneri din Norvegia, asta ca sa dau doar un exemplu! Lucram si cu alte diferite centre universitare din tara. Important este de spus faptul ca lucram cu Platforma de la Magurele, anume pe zona de dezvoltare a laserului de acolo", mai dezvolta fizicianul.



Spectaculos este ca, pe langa toate acestea, conf. univ. dr. Gurlui si-a propus si realizarea unor motoare de satelit, pentru propulsia unor nanosateliti de tip CubeSAT, bazate pe ablatia laser si a unor polimeri speciali.



"Mai departe, lucrez si la realizarea unui sistem de monitorizare a poluarii atmosferei prin monitorizarea Pamantului la altitudini de 8-10 kilometri folosind spectroscopia optica si baloane speciale pentru altitudini mari anume monitorizare continuua in jurul globului terestru sau Realizarea unui sistem de monitorizare continuua a poluarii traficului auto «dinamic» pentru orice poluant «fotografiere autovehicul si atasate datele de poluare a masinii din mers». Aceasta pentru a controla continuu poluarea pe orice artera de drum si a lua masuri de diminuare imediate anume avertizarea soferilor pentru reducerea vitezei sau de rute ocolitoare. As mai putea mentiona si punerea la punct a unui spectrometru RAMAN miniaturizat integrat in smartphone pentru diagnoza calitatii alimentelor si care sa semnaleze prezenta unor compusi toxici din alimente sau fructe. De asemenea, imi doresc sa pun bazele pentru stabilirea unui sistem capabil sa descifreze cuplajul dintre miscarile tectonice «cutremure de Pamant» si modificarile care au loc la suprafata solului si mai ales in atmosfera terestra «modificari ale campului electromagnetic, temperatura, reactii chimice» sau de producerea unor particule incarcate electric. In final, lucrez si la realizarea unui sistem miniaturizat legat la smartphone pentru analiza aerului expirat de om", descrie conferentiarul.





Citeste si : Un grup de profesori a descoperit un fenomen care va uimi mii de ieseni - FOTO



Cheia succesului: pasiune, talent si munca, multa munca Modest, extrem de elegant in exprimare, fostinvitat al Universitatii Lille 1 din Franta intre 2004 si 2016, cu stagii de cercetare la diferite universitati din Innsbruck - Austria, Anger - Franta, Orsay Paris XI - Franta sau Lille, tot din Franta, arata care sunt parteneriatele pe care le-a avut, le are si le va avea LOASL."Noi am dezvoltat si vom dezvolta multe proiecte, fie cudin Romania, fie cu parteneri din Norvegia, asta ca sa dau doar un exemplu! Lucram si cu alte diferite centre universitare din tara. Important este de spus faptul ca lucram cu Platforma de la Magurele, anume pe zona de dezvoltare a laserului de acolo", mai dezvolta fizicianul.Spectaculos este ca, pe langa toate acestea, conf. univ. dr. Gurlui si-a propus si realizarea unor motoare de satelit, pentru propulsia unor nanosateliti de tip CubeSAT, bazate pe ablatia laser si a unor polimeri speciali."Mai departe, lucrez si la realizarea unui sistem de monitorizare a poluarii atmosferei prin monitorizarea Pamantului la altitudini de 8-10 kilometri folosind spectroscopia optica si baloane speciale pentru altitudini mari anumecontinuua in jurul globului terestru sau Realizarea unui sistem de monitorizare continuua a poluarii traficului auto «dinamic» pentru orice poluant «fotografiere autovehicul si atasate datele de poluare a masinii din mers». Aceasta pentru a controla continuu poluarea pe orice artera de drum si a lua masuri de diminuare imediate anume avertizarea soferilor pentru reducerea vitezei sau de rute ocolitoare. As mai putea mentiona si punerea la punct a unui spectrometru RAMAN miniaturizat integrat in smartphone pentrucalitatii alimentelor si care sa semnaleze prezenta unor compusi toxici din alimente sau fructe. De asemenea, imi doresc sa pun bazele pentru stabilirea unui sistem capabil sa descifreze cuplajul dintre miscarile tectonice «cutremure de Pamant» si modificarile care au loc la suprafata solului si mai ales in atmosfera terestra «modificari ale campului electromagnetic, temperatura, reactii chimice» sau de producerea unor particule incarcate electric. In final, lucrez si la realizarea unui sistem miniaturizat legat la smartphone pentru analiza aerului expirat de om", descrie conferentiarul.



Domeniile de competenta ale conf. univ. dr. Silviu Gurlui sunt, in principal, fizica laserilor, optica si spectroscopia atmosferei, poluare si mediu! Rodul muncii si a cercetarilor mele sunt si cele peste 70 de lucrari cotate ISI, H index 12 sau participarea directa cu peste 300 de lucrari la conferinte nationale si internationale din Germania, Franta, Austria, Italia, Serbia, Cehia, Belgia, Bulgaria, Polonia sau Muntenegru. Totusi, dincolo de toate acestea, omul de stiinta considera ca doar pasiunea si munca au stat la baza reusitei sale.



"In acest laborator, oricine ne poate gasi la munca, inclusiv ziua sau noaptea, sambata sau duminica. Succesul, cred sincer, are la baza faptul ca am pus mult suflet, pasiune si am muncit foarte mult. Totusi, o durere pentru mine este ca nu putem sa-i tinem aici, la Cuza sau in tara, pe numerosii tineri pe care i-am format, in principal pentru ca nu exista o sustinere financiara. Aceasta este cea mai mare problema si, sper, ca pe viitor, lucrurile sa se schimbe si sa se faca investitii si pe zona cercetarii si inovarii in tara noastra", spera Gurlui.



Citeste si : EXCLUSIV! Un profesor de la Universitatea Cuza a descoperit un SECRET de doua milioane de euro! De unde a plecat totul

"In acest laborator, oricine ne poate gasi la munca, inclusiv ziua sau noaptea, sambata sau duminica. Succesul, cred sincer, are la baza faptul ca am pus mult suflet, pasiune si am muncit foarte mult. Totusi, o durere pentru mine este ca nu putem sa-i tinem aici, la Cuza sau in tara, pe numerosii tineri pe care i-am format, in principal pentru ca nu exista o sustinere financiara. Aceasta este cea mai mare problema si, sper, ca pe viitor, lucrurile sa se schimbe si sa se faca investitii si pe zona cercetarii si inovarii in tara noastra", spera Gurlui.

Implicat in zona cercetarii pe zona tehnologiilor medicale ultra-moderne



Spectaculos este ca, pe langa toate acestea, conf. univ. dr. Gurlui si-a propus si realizarea unor motoare de satelit, pentru propulsia unor nanosateliti de tip CubeSAT, bazate pe ablatia laser si a unor polimeri speciali. De asemenea, laboratorul pe care il coordoneaza este singurul din tara care poate analiza compusii chimici, toxici, din atmosfera.



"Da, este singurul laborator care poate face acest lucru, din Romania. Putem face analize, inclusiv la 15-20 kilometri inaltime. Asadar, avem infrastructura necesara sa facem acest lucru doar mai trebuie ca si ceilalti colegi de-ai nostri, in special de pe zona de Medicina, sa ne sustina si sa conlucreze cu noi... Apoi, daca este se va dezvalui din proiectele noastre de viitor, unul ar fi pe zona de dezvoltare a sistemelor de propulsie satelitara, anume a nano-satelitilor care au un asemenea tip de propulsie. Apoi, sunt proiecte legate de sistem care vor putea fi montate pe roboti care sa actioneze in spatiu. De asemenea, vorbim si de dezvoltarea unor tratamente medicale cu ajutorul fasciculelor laser unde, deja, avem rezultate spectaculoase pe care le vom prezenta, in curand", anunta coordonatorul Laboratorului LOASL de la Cuza..