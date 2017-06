Chiar daca vorbim de zeci milioane euro dinsi de proiecte care au vizatsiunor valoroasemonumentale din orasul Iasi, un personaj lugubru a considerat ca poate face ce vrea, incalcand flagrant legea.Interesant este ca, dupa foarte mult timp, unul dintre cei mai interesanti si valorosi arhitecti din oras face dezvaluiri extrem de spectaculoase ce-l vizeaza pe acesta, anchetat inclusiv de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).Punctul central al intregii povesti este chiar firma SC Impex Romcatel SRL, unde unul dintre administratori este, personaj aflat in vizorul procurorilor DNA tocmai intr-un caz ce a tinut de modul in care s-a respectat legea in reabilitarea si restaurarea Palatului Culturii. Ca o dovada a faptului ca Frunza a facut lucruri total ilegale, sta marturie ceea ce arata reprezentantul unei firme care s-a asociat cu aceasta."In Romania, legislatia este foarte proasta atunci cand vine vorba de licitatiile ce tin de banii publici si de reabilitarea unor valoroase cladiri de patrimoniu... Astfel, cand s-a pus problema licitatiei pentru refacerea Palatului Culturii, o conditie era ca firma ta sa aiba o cifra de afaceri de peste patru milioane lei, ceea ce eu nu avea cum sa am atunci! Drept urmare, eu am semnat unde sub-proiectare cu firma, care a castigat proiectul de la Palat. Apoi, eu am mai lucrat cuunde era administrator doamna Viorica Frunza si la proiecte asemanatoare precum cele de la Palatul Ruginoasa, la Palatul Copiilor din Vaslui, Muzeul Taranului Roman sau Teatrul National de Opereta si Musical Ion Dacian din Bucuresti. Peste tot, am constatat ca, in pofida faptului ca eu dadeam o serie de dispozitii conform contractului si responsabilitatilor si atributiilor pe care le aveam, firma doamnei Frunza venea si anula totul... Drept urmare, noi i-am intentatacesteia si, instantele ne-au dat dreptate fapt pentru care am si primit si bani din partea SC Impex Romcatel SRL. Cam asa se «proceda» pe acest plan", a povestit arhitectul Dorin Ovidiu Alexievici, asociat la SC Aod-exdvi SRL.Cu toate ca, reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI (BZI) i-au solicitat un punct de vedere oficial in legatura cu cele aratate de Alexievici, Viorica Frunza a refuzat complet dialogul cu jurnalistii BZI.In pofida acestor evidente flargante, chiar daca este vorba de una dintre cele mai impozante si valoroase cladiri istorice din orasul Iasi, anume Corpul A din, aripa ce tine de Universitatea Tehnica (TUIASI) Gheorghe Asachi din Iasi, proiectul ce vizeaza servicii proiectare pentru reabilitarea si restaurarea acestuia a fost castigat tocmai de dubioasa firma Impex Romcatel.Socant este ca, institutia de invatamant superior a atribuit, luna trecuta, taman catre aceasta firma contractul cu nr. 10157/30.05.2017, cu o valoare de 119.331,17 lei cu TVA. El vizeaza vizeaza "Servicii de proiectare specializata Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventie - DALI, imobil A al".Demn de remarcat ca vechea parte a Corpului A din Copou a servit, in Cel de-al II-lea Razboi Mondial drept sediu de Comandament Militar dar si de lagar pentru prizionieri de razboi, in anii 1940 -1941."Actualul, Palatul Universitatii, a fost construit între anii 1893 si 1897 si extins in perioada interbelica, dupa planurile arhitectului Louis Blanc si inaugurat în prezenta regelui Carol I si a reginei Elisabeta. Cladirea este o îmbinare a stilurilor clasic si baroc, monumentala sa intrare ducând în faimoasa «Sala a Pasilor Pierduti», decorata cu picturi realizate de catre Sabin Balasa. Edificiul a fost construit intre 1893-1897 pe locul fostului Teatru Mare de la Copou si al Scolii de Belle-Arte. Piatra de temelie a fost pusa la 28 aprilie 1892 in prezenta Altetei Sale Regale, principelui mostenitor Ferdinand. Inaugurarea cladirii a avut loc la 21 octombrie 1897, in timpul ministeriatului lui Spiru Haret, la ea participand regele Carol I, regina Elisabeta, primul ministru D.A. Sturdza si rectorul N. Culianu.