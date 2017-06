Avand in vedere ca in aceasta perioada, inclusiv marti, 13 iunie 2017, deruleaza primele probe ale examenului de Bacalureat, respectiv evaluarea competentelor digitale, greva de avertisment anuntata de USLIP Iasi nu va afecta buna desfasurare a concursului.

"Greva de avertisment anuntata pentru maine de catre USLIP Iasi, intre orele 11:00 si 13:00, nu va afecta buna desfasurare a probei la examenul de Bacalureat. Spun asta in contextul in care profesorii implicati in examen au semnat un document clar in acest sens. In eventualitatea in care se va declansa greva generala de miercuri, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi va oferi o pozitie la acel moment", a declarat prof. Sabina Manea, purtator de cuvant al ISJ Iasi.