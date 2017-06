EXCLUSIV: Incendiu langa un imobil aflat in constructie din cartierul Nicolina 2 - FOTO

Doua autospeciale dedin cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Judetean () Iasi au intervenit luni, 12 iunie 2017, la unprodus in cartierul2.Flacarile au izbucnit launuiaflat in constructie de peCel mai probabil, focul a fost provocat de un om al strazii care din cate se pare si-a improvizat un spatiu de locuit chiar langa blocul respectiv.Pompierii Detasamentului 2 au lichidat flacarile in cel mai scurt timp posibil. Din fericire incidentul nu a fost soldat cu victime, singurele pagube fiind cele materiale.La fata locului a fost prezent si un echipaj de politie.