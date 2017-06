EXCLUSIV! Incident mortal! O bucata de metal desprinsa de la un utilaj i-a luat viata - FOTO

In aceasta dimineata, una avut loc in satul, comuna Romanesti.Un barbat, in timp ce lucra cu un utilaj agricol pe camp, a fost, dupa ce un corp metalic ascutit s-a desprins de la combina si i-a patruns adanc in cutia craniana, prin ochiul drept, cauzandu-i o moarte instantanee.La fata locului s-au deplasat politistii, criminalistii si un echipaj medical de urgenta tip C2 din cadrul. In cele din urma a fost constatatpersoanei."Am fost solicitati sa intervenim in localitatea Ursoaia, comuna Romanesti, sa intervenim la un accident de munca in care a fost implicata o persoana. A fost dirijat imediat un echipaj medical de urgenta tip C2 cu medic, care la fata locului au gasit un barbat de aproximativ 60 de ani, cu semne de moarte biologica deja instalate. Cadrele medicale au declarat decesul si a fost anuntata politia pentru cercetari", ne-a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi.