Accident Tatarasi

La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Iasi, si un echipaj medical.





Conducatorul auto din autoturism a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

In urma cu cateva momente, un incident nefericit a avut loc in zona Tatarasi. Un minor, in timp ce alerga pe trotuar, nu a observat ca dintre blocuri vine un autoturism, izbindu-se de acesta.