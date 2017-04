in varsta de 27 de ani s-aaruncandu-se de la etajul 5 al unui imobil situat in. Mai multe detalii despre imprejurarile acestui tragic eveniment nu se cunosc, politistii anchetand cazul.La fata locului a intervenit un echipaj medical al, dar si politistii, alaturi de criminalisti, care au efectuat cercetari."Am fost solicitati prin 112, la ora 15:37, sa intervenim pe aleea Tudor Neculai acolo unde o persoana s-ar fi aruncat de pe un bloc. La fata locului a fost dirijat un echipaj B1 cu medic al SAJ Iasi, care a gasit o persoana de 27 de ani, avand traumatism cranio-facial, fractura deschisa femur drept si traumatism toraco-abdominal. Avand in vedere ca victima nu prezenta semne vitale, medicii nu au putut decat sa declare decesul", ne-a declarat Nicolai Pralea, purtatorul de cuvant al SAJ Iasi.