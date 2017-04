EXCLUSIV: Intamplare ingrozitoare la Iasi! O tanara s-a sinucis aruncandu-se de la etajul 5 al unui bloc

Persoana cazuta a decedat pe loc, medicii ajunsi la fata locului constatand decesul. Din primele cercetari ale politistilor reiese ca femeia care s-a aruncat in gol de la mare inaltime s-a sinucis.In urma cu cateva momente, autoritatile au fost alertate printr-un apel la 112 cu privire la o persoana cazuta de la etajul 5 al unui imobil situat in zona CUG.La fata locului intervine un echipaj medical, dar si politistii, alaturi de criminalisti, care vor investiga contextul in care intamplarea a avut loc.