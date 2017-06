In aceste zile, o asistenta medicala de la Unitatea de Primire Urgente () din cadrul Spitaluluidin Iasi trece prin momente grele. Luni dupa-amiaza, aceasta a fost transportata de urgenta la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Iasi, dupa ce prezenta simptome specifice unui(AVC).Asistenta medicala, in varsta de 40 ani, este internata la clinica de neurologie cu suspiciune de AVC avand o hemipareza faciala. Examenul Computer Tomograf nu a evidentiat vreo leziune cerebrala. Medicii neurologi cred ca este vorba de un AVC usor si au explicat ca, abia dupa 24 de ore de la producere se vad clar urmarile.Ieri, pacienta urma sa faca un examen RMN. Evolutia starii dea pacientei este stabila si se afla sub tratament de specialitate. Medicii spera ca hemipareza faciala sa dispara treptat. Asistentei medicale i s-a facut rau acasa, dupa ce s-a intors de la serviciu.Colegii din UPU de la Spitalul Sf. Spiridon sunt foarte revoltati si sustin cu tarie ca asistenta medicala a facut AVC din cauza conditiilor de stres side la locul de munca.Asistenta lucreaza in sistemul medical de aproape 23 de ani. Aceasta a lucrat in UPU la fostul Spital de Urgente Sf. Ioan si dupa desfiintarea unitatii medicale s-a transferat la UPU la Spitalul Sf. Spridon. De asemenea, colegii din UPU spun ca sunt agresati fizic si verbal, zilnic, de pacienti si apartinatorii acestora si nimeni nu ii apara."Dupa 12 ore de garda avem liber 12 ore. Nu mi se pare corect. Ar trebui sa avem liber cel putin 24 de ore. In UPU este un volum mare de munca si nu ai timp sa stai. Cred ca daca am fi avut alte conditii, colega noastra nu ar fi facut AVC. Nu era bolnava, nu am auzit-o sa spuna ca are vreo boala. Stresul, suprasolicitarea au imbolnavit-o. Lumea este foarte rea. Suntem agreasati fizic, verbal, zilnic. Inevitabil te certi cu pacientii sau apartinatorii pentru ca esti agresat. De multe ori trebuie sa taci ca sa nu iasa un scandal si te consumi", au declarat colegii asistentei medicale.Liderul angajatilor din sistemul sanitar iesean recunoaste ca exista anumite sectoare in unitatile medicale, printre care UPU, unde exista un mare risc defizica si verbala."Din pacate, sectorul primire urgente este cel mai expus. Aici au loc cele mai multe agresiuni fizice si verbale. Personalul de aici e in prima linie. Fiecare pacient care ajunge in UPU cred ca este cel mai important si personalul medical trebuie sa il preia imediat. Exista reguli, coduri, de triere a pacientilor care ajung in unitatile de primire urgente. Pe de alta parte, prea s-au obisnuit toti pacienii sa mearga in UPU, chiar daca au o banala zgarietura, aglomerandu-le, in loc sa mearga in ambulatoriu sau la cabinetul medicului de familie. Personalul din UPU, ATI, blocul operator, chiar si camera de, cum este cea de la psihiatrie, are o viata foarte zbuciumata. Aceste structuri sunt mari consumatoare de energie si resurse. Personalul este foarte solicitat aici", a declarat Iulian Cozianu, presedintele SindicatuluiIasi.Presedintele Societatii de Neurologie din Romania, prof. dr. Dafin Muresanu, a precizat ca stresul, considerat un factor secundar in bolile neurologice, a devenit element fundamental, constatandu-se ca exista o corelare directa intre gravitatea accidentului vascular cerebral si dezechilibrul creat de"Daca pâna nu demult stresul era considerat un factor secundar, cercetarile arata astazi ca stresul este factor primar în accidentul vascular cerebral. Deci stresul este un element fundamental, existând o corelare directa între gravitatea accidentului vascular cerebral si organismul vulnerabil. Stresul produce o stare generala de vulnerabilitate, de asemenea stresul de lunga durata produce modificari persistente", a declarat prof. dr. Dafin Muresanu in cadrul unei conferinte organizata in Grecia.Propunerea deputatului Tudor Ciuhodaru de pensionare la varsta de 55 ani a angajatilor din unitatile de primire urgente, anestezie si terapie intensiva, blocul operator, a fost primita cu aplauze de personalul medical din aceste sectoare."Aceste structuri presupun o epuizare mai mare din partea personalului fata de colegii care lucreaza in alte specialitati. Propunerea deputatului Ciuhodaru este foarte buna. Mi se pare firesc ca un asistent medical sa iasa la pensie la 55 de ani. La 65 de ani nu mai faci fata la UPU unde trebuie sa te misti foarte rapid. Sunt destul de multi colegi care si-ar dori sa iasa la pensie la 55 de ani, cu conditia sa nu fie penalizati", a spus presedintele Sindicatului Sanitas Iasi.