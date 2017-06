Este vorba de o premiera, din perspectiva valorii locului unde se va realiza asa ceva! Concret, in maximum doi ani, lava aparea o nouade! Aceasta este amplasata intr-o zona centrala a orasului. Avand in vedere, culturala si simbolica pentru urbe, edificiul va fi unul de-a dreptul spectaculos. Intreaga afacere se ridica la aproximativ doua milioane euro."Chiar daca termenul estimat pentru finalizarea cladirii de birouri este de doi ani, eu cred ca in maximum un an totul se va finaliza. Mai mult, se va respecta ceea ce inseamna procesul de reabilitare si de restaurare a unui monument istoric de o asemenea valoare. In plus, avand in vedere noua destinatie a cladirii, se vor face mai multe cai de evacuare si se va inlocui complet acoperisul, se va respecta arhitectura si se va lucra foarte mult la consolidarea ei", a dezvaluit arhitectul Dorin Ovidiu Alexievici, asociat la SC Aod-exdvi SRL si personaj ce coordoneaza lucrarile ce tin de noulde business.De reamintit ca, in urma cu peste un deceniu, una dintre cele mai valoroase si importantedin centrul Iasului a facut obiectul unei tranzactii imobiliare bomba pentru fosta capitala a Moldovei. Datele oficiale arata ca, Camelia - Silvia Stavar a vandut catre SC Dipal Construct SRL, detinuta de asociatii Andrei Mironescu din Iasi si Cristian Pascal, stabilit tocmai in Israel, imobilul situat in municipiu Iasi, Fundac Gavril Musicescu cu o suprafata de 1.020 metri patrati.Suma ce a implicat aceasta afacere s-a ridicat la 3.384.907 milioane lei. De precizat ca este vorba despre o cladire aflata pe lista monumentelor de patrimoniu national, anume fostul sediu al Conservatorului.Pe de alta parte, marea noutate este ca, de peste o luna, au demaratde reabilitare si restaurare a edificiului. Aici, datele funciare arata ca: "orice interventie asupra monumentului istoric, inclusiv schimbarea de destinatie, se efectueaza numai pe baza si cu respectarea avizului emis de ministerul Culturii conform prevederilor art. 22 si 35 din Legea 42 din 2001.De asemenea, conform prevederilor art. 38 alin. «3» lit. b din Legea 422 din 2001 se va notifica viitorul proprietar ca imobilul este inscris monumentelor istorice si are obligatiile ce ii revin prin lege".Spatiul monumental unde a concertat si predat mareleCamelia a fost cumparat, dupa 2000 de Silvia Stavar de la Constantin-Alexandru-Dag si Barbara-Cristina-Petra Panco respectiv Helene Andree Jane Boujot.Interesant este ca Boujot a mostenit partea sa din proprietate de la Elisa Rodica Ghica, decedata in Franta, in localitatea Firminy, in baza actului autentic de notorietate intocmit la 1 martie 2005 la notar asociat Sophie Sabot-Barcet la Biroul Notarial cu sediu in Franta, Ministrol Sur Loire (Haute-Loire) 18, venue de la Libertation. Astfel, este vorba de una dintre cele mai mari sume oferite pentru achizitionarea unei constructii de acest gen si cu o pozitionare centrala extrem de avantajoasa."Într-un raport adresat autoritatilor din acea vreme, el definea rolul artelor în formatia si educatia unei natiuni: «artele nu pot progresa decât când sunt deopotriva protejate si încurajate de governaminte». Astfel, la 1 octombrie 1860, primul Domnitor al Principatelor Unite,, semna decretul de înfiintare a primei Scoli de Invatamânt Superior din Tarile Române - Scoala de Muzica si Declamatiune de la Iasi. 26 de zile mai târziu, iau fiinta atat Scoala de Sculptura si Pictura si Muzeul National de Pictura. Pe 6 octombrie 1864, tot Cuza aproba Regulamentul pentru Conservatorul de Muzica si Declamatiune, ce se compunea din doua scoli, una la Iasi si alta la Bucuresti. Pe 23 octombrie al aceluiasi an, se aproba Regulamentul pentru Scolile Nationale de Arte Frumoase, sectiile: pictura, sculptura, gravura, arhitectura si Arta gradinilor, revizuit ulterior în 1869 si 1883", se arata in istoricul oficial al Conservatorului local.Pe de alta parte, intre 1917-1918, George Enescu, reuneste sub bagheta sa, în cadrul unei orchestre simfonice, muzicienii recunoscuti ai Iasului, în mare parte profesionisti ai Conservatorului de Muzica si Declamatiune, a carui conducere onorifica o accepta, chiar in cladirea de pe