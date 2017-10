EXCLUSIV! O tanara dintr-un BMW a MURIT dupa ce a provocat un accident teribil la Iasi!

UPDATE: In total, la accident, au fost prezente cinci echipaje medicale - un echipaj de Terapie Intensiva Mobila si un Echipaj de Prim Ajutor de la SMURD, doua ambulante de la SAJ Iasi si una de la Bacau. Initial la fata locului a intervenit echipajul SAJ Bacau, intrucat se afla in trecere, acestia instituind manevrele resuscitare, care ulterior au fost continuate de cadrele medicale de la SAJ Iasi.

"Am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier cu victime petrecut in apropiere de Trei Iazuri. Au fost imediat dirijate doua echipaje medicale de urgenta tip B2 cu asistent si C2 cu medic. Cadrele medicale au gasit la locul solicitarii o femeie aflata in stop cardio-respirator, ce prezenta un traumatism cranio-cerebral sever cu otoragie si leziuni interne. S-au efectuat manevre de resuscitare pe parcursul a 40-50 de minute, insa fara rezultat. In cele din urma a fost declarat decesul", a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi.

Un detaliu demn de mentionat ar fi tanara a suferit rani atat de grave incat cadrele medicale au aspirat o cantitate foarte mare de sange prin cavitatea bucala, leziunile interne fiindu-i fatale.



Barbatul din autoturismul Dacia Logan a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat la sectia UPU a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi.

In urma cu cateva minute a fost declarat decesul tinerei. Soferul Daciei Logan, in varsta de 48 de ani, a suferit un politraumatism in urma accidentului rutier, este in soc hemoragic si are o fractura de bazin. Tanara, in varsta de 32 de ani, nu a raspuns la manevrele de resuscitare si a decedat la fata locului. Aceasta nu purta centura de siguranta. Soferita unui BMW, in varsta de 32 de ani, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si s-a izbit in autoturismul Dacia Logan, condus de un barbat de 40 de ani. In urma impactului, ambii soferi au fost grav raniti. La fata locului au intervenit politistii rutieri, criminalistii si un echipaj medical SAJ Iasi.