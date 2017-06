Poveste cusuta cu ata alba la Iasi. Uneste acuzat de. O tanara in varsta de 30 de ani spune ca a fost dezbracata si violata de catre un barbat cu 22 de ani mai in varsta. Totul s-a petrecut in comuna ieseana Sipote, iar victima este o femeie in varsta de 30 de ani cu probleme mintale.Practic, chiar daca femeia are 30 de ani, gandeste ca un copil si este foarte usor de pacalit. Femeia se pare ca a fost ademenita de catre Spiridon Ciobanu, un consilier local dinintr-o curte abandonata, iar acolo ar fi avut un raport sexual normal cu aceasta. Nicoleta i-a povestit mai apoi mamei sale prin ce a trecut, iar femeia s-a dus glont la politie."Fata mi-a povestit ce s-a intamplat. Eu am incremenit, nu mi-a venit sa cred. Nicoleta are probleme cu capul, are mintea unui copil de 4-5 ani. Este foarte credula. Ea pentru ceva dulce sau pentru un suc este dispusa sa faca orice. Si-a batut consilierul joc de ea. Nu se poate asa ceva! Sa mearga la puscarie!", a declarat Argentina Bardita, mama tinerei.Ieri, Nicoleta a depus ola postul deimpotriva barbatului. Toata comuna vorbeste despre aceasta intamplare, iar parerile sunt impartite. Exista insa si martori."Eu am vazut ca Nicoleta a iesit din curtea aia parasita si consilierul la fel. Am intrebat-o pe fata ce a facut acolo, dar nu mi-a spus nimic. Eu il cred in stare pe barbatul asta pentru ca odata s-a dat si la fata mea, dar nu a reusit sa profite de ea", a declarat Maricica, o vecina de-a fetei.Politistii au deschis deja o. "Politistii au fost sesizati despre faptul ca o tanara ar fi fost violata de catre un barbat. Se fac cercetari pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a precizat Adina Lupu, purtator de cuvant al Inpectoratului Judetean de Politie (IPJ) Iasi.Mama fetei spune ca este dispusa sa mearga pana in panzele albe pentru a-i face dreptate fetei. "Fata este vai de capul ei, este bolnava. Ea a mai fost violata odata de un derbedeu cand avea 19 ani, iar acum din nou. Eu cred ca povestea este mai veche. A profitat de mai multe ori de ea vecinul asta care mai este si consilier local. O chema pe la el sa culeaga prune si nu mai stiu ce. Sigur si-a mai batut joc de ea. Nu il iert niciodata! Sunt atatea femei si el a profitat de un copil", a completat mama fetei.Nicoleta, fata care sustine ca a fost violata a spus ca a fost chemata de catre consilierul local intr-o curte abandonata. Acolo acesta i-ar fi spus sa se dezbrace si ar fi intretinut un raport sexual normal. Nicoleta se teme sa nu fi ramas insarcinata. Mama fetei a povestit reporterilor ca individul s-ar fi jucat cu sanii tinerei mai intai."Fata mi-a povestit ca vecinul asta s-a jucat cu sanii ei si apoi a facut normal. Nu imi vine sa cred! Eu sunt terminata. Acum cand ma gandesc ca s-ar putea sa fie insarcinata... nu stiu ce sa mai fac", a completat mama Nicoletei.Reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au incercat sa discute cu barbatul acuzat de viol, insa acesta nu a vrut sa faca niciun comentariu spunand ca nimic nu este adevarat."Nu este adevarat! Lasati-ma in pace. Sunt numai minciuni", a declarat consilierul Ciobanu. Acum oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca acuzatiile sunt fondate. Nicoleta a mers ieri la Institutul de Medicina Legala () Iasi pentru investigatii. In urma acestui control se va stabili daca tanara a fost sau nuvreunei infractiuni."Eu sunt sigura ca a fost viol. Nu poti profita de un om care nu judeca si scapi nepedepsit", a completat mama tinerei.