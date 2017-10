EXCLUSIV! Persoana cazuta intr-un canal in zona Doi Baieti! A ajuns la spital cu hipotermie - FOTO

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In urma cu putin timp, autoritatile au fost alertate printr-un apel la numarul unic de urgente 112, cu privire la o persoana care aintr-un. Incidentul s-a petrecut inLa fata locului au intervenitdin cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta () Iasi, un echipaj de politie si o ambulanta de la SAJ Iasi. Barbatul, in varsta de 30 de ani, a fost scos de catre pompieri."Am fost solicitati sa intervenim pentru un barbat cazut intr-un canal in zona Doi Baieti. A fost imediat dirijat un echipaj medical de urgenta tip C2 cu medic, care la locul solicitarii au gasit un barbat, in varsta de 30 de ani, cazut intr-un canal de colectare a apelor pluviale. Pacientul prezenta hipotermie si avea o temperatura de 27,5 grade. Dupa acordarea asistentei medicale de urgenta la fata locului, barbatul a fost transportat la sectia UPU a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi pentru investigatii de specialitate", a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi.