EXCLUSIV: Pieton acrosat pe trecere langa Inspectoratul de Jandarmerie - FOTO

Accidentul rutier a avut loc in cursul acestei zile, in apropiere de Inspectoratului de Jandarmi Judetean () Iasi de pe BulevardulDin primele informatii, una fost acrosat pe trecerea de pietoni de un autoturism. Este vorba despre un tanar de 18 ani care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni din dreptul IJJ Iasi, moment in care a fostde un Renault condus de un barbat de aproximativ 50 de ani. Soferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.Soferul sustine ca tanarul ar fi traversat in fuga, iar din cauza unui autobuz al CTP care circula pe prima banda, nu l-a observat si acesta i-ar fi sarit in fata autovehicului.Victima se afla in aceste momente in ambulantasi i se acorda ingrijiri medicale. Tanarul nu a fost ranit grav.