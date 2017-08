Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Situatie delicata intr-un dosar judecat la- magistratii au decis condamnarea unuiegiptean care aproviziona cucaminele studentesti ale Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" din Iasi, dar si studentii straini care aveau nevoie de adrenalina si cumparau marfa de la acesta. A fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru trafic de droguri, in primavara anului 2016.Ulterior, dupa ce a fost prins in Marea Britanie pe baza unui mandat european de arestare le-a explicat ofiterilor deca nu stia de existenta unui proces pe numele sau in Romania. A fost adus din nou in fata judecatorilor ieseni, iar la ceea de-a doua judecata a scapat de puscarie. Cel mai probabil a scapat depentru ca a recunoscut savarsirea faptelor. In urma cu putin timp, egipteanul Ali Gadel Karem Hussein, de 34 ani, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pentrude droguri.Povestea luieste una atipica pentru ca el a ajuns sa fieprin toata Europa si in cele din urma judecat pentru a doua oara pentru ca ina fost perpetuata o greseala aparent minora: a fost trecut gresit numarul blocului in care locuia pe Bulevardul Independetei.In rechizitoriu apararea ca adresa de citare, blocul Z2, de pe Bulevardul Independentei, in loc de blocul Y2, asa cum era corect. Karem Hussein era student lain anul 2012, atunci cand a dat declaratia la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si a sustinut ca locuieste cu resedinta temporara in blocul Y2 de pe Independetei. Ulterior, in toate actele de citare a aparut Z2, in loc de Y2.Astfel, dupa ce a fost trimis in judecata si a inceput procesul, acesta a fost citat la adresa gresita pe tot parcursul procesului. Intre timp, tanaruluii-a expiratdein Romania si a plecat. Nu avea nicio interdictie in acest sens si a plecat linistit in Mare Britanie.Practic, pe langa faptul ca era citat in continuu la o adresa gresita, nici nu mai avea posibilitatea sa se prezinte lapentru ca nu mai avea dreptul de sedere in Romania. Astfel, nu a avut posibilitatea sa se apere sau sa formuleze probe in propriul proces.A fost condamnat la trei ani decuin regim de detentie, judecatorul bazandu-se doar pe probele administrate in faza de urmarire penala. Acuzatul nu a contestat decizia de condamnare pentru ca nu a avut cunostinta despre aceasta. In acest context, pe data de 25 septembrie 2016 a fost prins in Marea Britanie si trimis in Romania. In cele din urma, dupa o noua judecata a primit o pedeapsa cu suspendare.Procurorii sustin ca Ali Gadel Karem Hussein a devenit unul dintre principaliide droguri din piata dinpentru studentii straini. Isi facuse deja o nisa clara si a ajuns sa vanda la preturi bune catre strainii care veneau in Iasi la studii. A ajuns sa fie preocupat de aceastadupa ce a cunoscut alti doi tineri care il aprovizionau. Practic, lucra pentru diferiti traficanti care aduceau aceste droguri in tara. Egipteanul le distribuia in Iasi, fara sa mearga in strainatate sa le caute."În perioada ianuarie-mai 2012, Ursache Cristian a achizitionat singur sau împreuna cu alte persoane diferite cantitati de droguri din orasul Barcelona, de la o persoana neidentificata pe nume Manuel. Principalul dealer de droguri al lui Ursache a fost cetateanul egiptean Hussien Gadelkarem Sabra Ali, fata de care s-a stabilit cu certitudine ca distribuia droguri de risc în rândul studentilor straini din municipiul Iasi", au precizat procurorii.Marele ghinion a lui Ali Gadel Karem Hussein a fost acela ca ofiterii de combatere a crimei organizate au primit destul de repede pontul cu privire la activitatea lui si au inceput supravegherea. Astfel, in anturajul studentului egiptean au intrat colaboratori al Politiei.Pe data de 18 ianuarie 2012 procurorii au autorizat folosirea investigatorului acoperit cu numele de cod. Acesta poza intr-un student grec venit la studii in Iasi.Pe data de 20 ianuarie 2012 a avut loc prima vanzare de droguri catre Dimitros. I-a vandut 60 de grame contra sumei de 80 lei. Ulterior, astfel de scene s-au repetat. A fost arestat preventiv timp de o luna, incepand cu data de 13 mai 2012.