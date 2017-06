EXCLUSIV: Profesorii au facut ANUNTUL. Iata ce se va intampla saptamana viitoare in scolile si liceele iesene

Impreuna cu reprezentantii Uniuni Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar () Iasi au hotarat ca marti, 13 iunie 2017, intre orele 11:00 si 13:00 sa fie initiataIn functie de decizia liderilor Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant () si a sindicatelor afiliate, ar urma ca la data de 14 iunie sa fie declansatape durata"Stimati colegi, va anuntam ca USLIP Iasi a demarat pana in acest moment toate procedurile legale, care implica declansarea grevei generale. Unitatile scolare au fost notificate inca de vineri, 9 iunie 2017, de iminenta declansarii conflictului de munca. Au mai fost informate si notificate urmatoarele institutii: Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Prefectura Iasi, Ministerul Educatiei Nationale si Guvernul Romaniei. In ultima luna reprezentantii USLIP Iasi au desfasurat doua actiuni de protest prin care s-au transmis nemultumirile angajatilor din invatamant: la Prefectura Iasi si in fata Palatului Parlamentului. Tinand cont ca la acest moment exista un numar de aproximativ 5.000 de semnaturi care se pronunta pentru greva generala, din numarul total de 8.424 de membri (60%) si avand in vedere ca pana in prezent, reprezentantii guvernului nu au transmis nici o invitatie la negocieri, am hotarat ca marti, intre orele 11:00 si 13:00 sa declansam greva de vertisment prin intreruperea totala a lucrului in toate unitatile afiliate USLIP Iasi, urmand ca la data de 14 iunie sa intram in greva generala pe durata nedeterminata in functie de decizia care va fi luata la nivel national de catre ansamblul sindicatelor afiliate la FSLI. In acest moment dificil pe care il traversam, facem apel la unitate si solidaritate la tot personalul care lucreaza in invatamantul preuniversitar romanesc", au declarat liderii USLIP Iasi.