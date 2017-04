• Compania de Transport Public vrea sa inventeze o rampa pentru persoanele cu dizabilitati • Vor fi echipate tramvaiele GT4 • Contractul de 103 mii lei a fost incredintat societatii Rodisah Project SRL



Proiect ambitios pentru proaspat infiintata societate Compania de Transport Public (CTP). Pentru ca tramvaiele din transportul public nu sunt dotate cupentru, societatea vrea sa le inventeze.Astfel, la inceputul acestei saptamani a fost contractata o societate care sa se ocupe de proiectarea rampei, dar si de executia acesteia. Fericita castigatoare a acestui contract este, cu un numar de trei administratori si un asociat. De ce fericita? Pentru ca valoarea contractului cueste de 107 mii lei, suma de zece ori mai mare fata de cifra de afaceri a societatii din ultimii cinci ani. Reprezentantii CTP au explicat ca nu au gasit alta firma specializata."Au mai fost probleme cu aceste rampe cand au fost date amenzi. A fost un control, dar ne-am luat angajamentul ca vom rezolva aceasta problema. Se va proiecta o rampa pentru unmodel GT4. In maximum trei luni ar trebui realizata. E foarte greu de realizat din cauza sasiului. Proiectul include si omologarea. Preturile vor fi mai mici dupa omologare", a subliniat, director CTP.Acesta a mai precizat ca achizitionarea unei singure rampe ar fi costat si 20 de mii euro. Dupa finalizarea proiectului, vor fi calculate costurile pentru echiparea tuturor tramvaielor.

Unul dintre administratorii societatii este, angajat al Univeristatii Tehnice "Gh. Asachi". Acesta a explicat si de ce societatea are o cifra mica de afaceri."Societatea a fost infiintata in 2009 printr-un program start-up. Era conditionat, limitat pe anumite activitati. Aceasta perioada expira in perioada urmatoare. Cred ca proiectul pe care urmeaza sa-l facem este unul provocator, dar nu de nefacut. Vor fi probleme legate de ridicare. Dificultatea este legata de aceste constrangeri", a precizat Hanganu