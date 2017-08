Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Detalii socante ies la iveala in urma accidentului aviatic de sambata trecuta din, soldat cu un mort si un ranit. Avionul ULM Models-a prabusit intr-o rapa in timpul unuipeste localitate, pilotul Traian Ungureanu decedand pe loc.Autoritatile au demarat o, iar cei implicati au ajuns sa fuga care incotro de raspundere. Cu toate acestea, lucrurile sunt mult mai grave decat isi inchipuia cineva. Culmea, avionul de doua locuri a fost folosit ilegal la demonstratia din Tatarusi, aeronava fiind furata din hangarul aeroclubului "Alexandru Matei" din Iasi.Totul a iesit la iveala dupa ce proprietarul aeronavei,Valentin Alexandroniu, a aflat de la televizor ca aparatul de zbor a cazut intr-o rapa din comuna aflata langa Pascani. Cum s-a ajuns insa tocmai la unintr-un asemenea hal?Aparent, cei de la" s-au gandit ca e rost de ceva bani pe spinarea altora si au ajuns sa se foloseasca de aceste avioane chiar si fara stirea proprietarului.Avionul detinut dea fost fabricat in Germania si a intrat in proprietatea inginerului iesean in 2009. Acesta a platit 70.000 de euro pentru aparatul de zbor ce era garat in hangarele de la aeroclub. Lunar, Valentin Alexandroniu platea cate 600 lei pentru ca aeronava sa stea acolo. Doar ca inginerul s-a trezit cu o surpriza de proportii cand a fost anuntat ca avionul sau cu numarul, denumit "", a fost distrus, iar o persoana a decedat.Omul a aratat ca nu si-a dat acceptul ca avionul sa iasa din hangar si ca cineva de la aeroclub l-a sustras. In hangar mai exista un avion similar cu numarul YR- RBK, intitulat "Rebecca", aeronava defecta si care nu a fost folosita de ceva vreme. In momentul in care avioanele se pregateau sa plece spre Tatarusi, unde primarul a organizat ziua comunei, s-a modificat planul de zbor. Astfel, s-a ajuns ca avionul defect sa fie trecut pe planul de zbor in locul avionului detinut de inginerul Alexandroniu."Avionul meu a fost furat din hangarul de la. Pe mine nu m-a sunat nimeni sa ma anunte ca avionul urma sa fie folosit la acel eveniment de la Tatarusi. Ei s-au dus acolo sa faca bani fara stirea mea. Culmea, au pus un plan de zbor pe un alt(n-r. Rebecca) si l-au luat pe al meu, Frantz. Eu am luat avionul in 2009 din Germania si am platit pe el 70 de mii de euro. In plus, platesc 600 lei pe luna hangararea la aeroclub. Nu il pot folosi ei cand vor fara acceptul meu. Ce s-a intamplat cu Traian Ungureanu, pilotul mort, este o, insa nu trebuia sa se ajunga aici. Eu nu am fost sunat de nimeni sambata (19 august 2017) in ziua accidentului, sa mi se ceara voie. Cine va studia apelurile telefonice poate vedea foarte bine ca nu am primit niciun telefon de la nimeni. Pur si simplu am vazut la televizor, cum avionul meu este zob intr-o rapa", a spus Valentin Alexandroniu.Omul acuza Aeroclubul Romaniei si pe directorul tehnic, cel care avea cunostinta de faptul ca aeronava a fost sustrasa din hangar fara acceptul sau. Prisecariu este ginerele lui Mitica Rebegea, fostul director al Aeroportului International Iasi si coleg de scoala cu pilotul decedat."Imi pare rau ca Traian Ungureanu a decedat in urma accidentului, insa nu se poate ca Aeroclubul Romaniei sa musamalizeze accidentul si eu sa raman cu paguba materiala, iar familia pilotului indoliata. Eu platesc hangararea aeronavei lunar, iar Aeroclubul a incurajat zborurile ilegale si furtul aeronavei. Ii voi da in judecata pe cei de la Aeroclubul Romaniei, de unde aeronava mea a fost sustrasa si distrusa in totalitate, incident soldat cu unsi un", a mai spus inginerul Alexandroniu.Cu toate ca Valentin Alexandroniu sustine ca i s-a furat avionul, reprezentantii Aeroclubului "Alexandru Matei" neaga tot. Acestia ar trebui insa sa explice cum s-a ajuns ca un avion sa dispara pur si simplu, fara ca proprietarul sa fie anuntat. Au preferat insa sa se ascunda dupa perdea. Cei de la aeroclub au negat toate acuzatiile si au sustinut ca pilotii se stiau intre ei."Este o speculatie si nu este nimic adevarat, nu exista asa ceva. Traian Ungureanu nu era hot de avioane. Ei zburau impreuna tot timpul. Nu se poate scoate avionul fara acceptul proprietarului. In plus, se vede foarte bine din aparatura de la bord cand avionul a pornit. E o inventie ce spune domnul Alexandroniu, ei zburau impreuna tot timpul", a sustinut Mitica Rebegea, reprezentant al aeroclubului.La Tatarusi au fost sase aparate in zbor, printre care si cel al lui Alexandroniu. O ora de zbor costa aproximativ o suta de euro, iar pilotii respectivi au stat ceva vreme la Tatarusi. In plus, se pare ca cine dorea sa se plimbe cu avionul deasupra localitatii platea un fel de "bilet". Asa s-a ajuns ca aceste avioane de mici dimensiuni sa ajunga la sarbatoarea localitatii, de altfel o comuna cu posibilitati financiare reduse.Culmea, laau fost prezenti si reprezentanti ai Politiei iesene, printre care si Costel Gatlan, adjunctul Inspectoratului. Acesta a beneficiat si el de un zbor deasupra localitatii Tatarusi, ca si alte oficialitati aflate la manifestare.Cu alte cuvinte, s-au plimbat cu avionul respectiv, dar cel mai probabil niciunul dintre ei nu s-a gandit daca totul este legal si in regula. Avionul a cazut intr-o rapa, insa putea foarte bine sa intre intr-un grup de oameni si atunci tragedia ar fi fost si mai mare.Printre cei care au facilitat acesteeste si, presedintele Consiliului Judetean Iasi. Popa este un impatimit al aviatiei, el avand pe societatea Omega Tehnoton o aeronava de tip CTSW cu doua locuri, aflata tot la aeroclub. Popa este bun prieten cu, primarul comunei Tatarusi, iar cum Mitica Rebegea face parte din consiliul de administratie de la aeroport si este un apropiat al PSD, a devenit clar cum s-a ajuns ca la serbarea comunei sa fie prezente nu doar Antonia, Anna Lesko sau Anda Adam, care sa-i incante pe localnici, ci si o asa-zisa demonstratie aviatica.In plus, recent Popa a facilitat numirea ca subprefect a Valentinei Iosub, consoarta primarului din Tatarusi, cea care de altfel a si fost premiata de sot pe scena de festivitati. Toate acestea au facut ca sarbatoarea comunei sa fie una fastuoasa, in conditiile in care saracia este la ea acasa.De altfel si primarul are partea lui de vina. Acesta a acceptat toate acestea doar pentru ca sotia lui a fost pusa subprefect si a evitat sa spuna clar cum stau lucrurile. Si a sustinut doar ca nu s-a incheiat nici un contract si ca totul a fost organizat de aeroclub. Cazul a fost preluat de procurorii de pe langa Curtea de Apel Iasi care vor trebui sa scoata adevarul la iveala, iar vinovatii sa fie trasi la raspundere.