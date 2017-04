Ca de fiecare data, desi reprezentantii Politiei Iesene anunta cu surle si trambite mass-media ca fac razii de amploare in pietele din Iasi, politistii nu fac altceva decat sa amendeze taranii care vand si ei cateva zarzavaturi pe tarabe.De exemplu, in aceasta dimineata, desi Piata Nicolina este cunoscuta ca fiind raiul traficantilor cu tigari de contrabanda, politistii nu au confiscat nici macar un pachet. Mai mult decat atat, acestia au devenit irascibili in momentul in care au fost intrebati de reporterii BUNA ZIUA IASI care au fost rezultatele actiunii pana in prezent.Politia cheltuie bani in mod inutil pe motorina pentru astfel de actiuni in care singurele victime sunt persoanele care vand cateva legaturi de verdeata, pe cand caminele din zona Nicolina sunt ticsite de contrabandisti, unele imobile fiind adevarate depozite pline cu marfa care ulterior este comercializata ilegal. Din acest motiv, suspectam ca retelele organizate de contrabandisti au pe cineva in interiorul institutiei care ii anunta in prealabil atunci cand controalele urmeaza sa fie efectuate, iar cel mai solid argument este ca la astfel de actiuni nu se vede nici urma de traficant de contrabanda, pe cand in restul zilelor pietele sunt luate cu asalt de astfel de persoane care isi desfasoara actiunea fara a fi deranjati de oamenii legii.din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor de la ordine publica si Sectiilor de Politie Urbana actioneaza in pietelesipentru verificarea legalitatii desfasurarii activitatilor de