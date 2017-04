EXCLUSIV! S-a decis SOARTA unei celebre CLADIRI din Iasi. La mijloc e vorba de CINCI milioane EURO - FOTO

• Este vorba de un loc celebru din tot orasul Iasi • Aflat la periferie, acesta este ferit de privirile indiscrete! • Totusi, cine alege sa treaca de zidurile uriase ale cladirii are parte de o surpriza uriasa • Inedit este ca intreg edificiul este supranumit "palatul domnitelor" • De asemenea, sub constructie se afla o serie de pivnite, cu mai multe încaperi • Spectaculos este ca, ieri (6 aprilie 2017 - n.r.) proiectul de reabilitare si restaurare al acestuia a primit unda verde • Astfel, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ARDNE) a informat Mitropolia Moldovei si Bucovinei ca proiectul legat de acest monument (Manastirea Frumoasa - n.r.) a primit 87 puncte, ceea ce-l face eligibil pentru a fi finantat pe fonduri europene • Concret, proiectul realizat de arhitectul Ioan Sasu pentru acest impozant monument este in valoare de cinci milioane euro



Palatul de pe Ziduri, constructie in stil renascentist italian





Mai departe, la "Palatul de pe Ziduri" a fost amenajat in anul 1841 paraclisul Sfintei Ecaterina. Manastirea Frumoasa respectiv Palatul Domnesc din incinta ei au continuat sa fie preferate ca resedinta de vara mai ales in vremea domniei lui Mihail Sturdza (1834-1849) si a lui Grigore Alexandru Ghica (1849-1853 si 1854-1856).

Dincolo de toate acestea, doua dintre constructiile Ansamblului Manastirii Frumoasa se disting prin povestile extrem de interesante si de ingenioase legate de modul in care au fost realizate si scopul pe care l-au avut. Primul este "Palatul de pe Ziduri" si are o vechime de aproximativ trei"In Lista Monumentelor Istorice «LMI», acesta are codul IS-II-m-A-04006.02 iar, ca datare, vorbim de anii 1726 - 1733. Acest edificiu este o constructie cu oneoclasica, avand intrarea principala in curtea manastirii. El a fost o constructie gandita tocmai ca un palat din timpul Renasterii italiene, avand in mijloc o scara interioara. Initial, fatada opusa intrarii in palat ducea spre o gradina si un lac amenajat special in jurul manastirii Frumoasa, pe unde se intra cu barca asemanatoare cu cele pentru vechile calesti, care astazi a fost zidita. De precizat ca, acum, fatada iese din planul zidului manastirii chiar spre exterior", reliefeaza Virgil Babii, coordonatorul Directiei Judetene pentru Cultura (DJC).