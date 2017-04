Exclusiv! Schimbari importante in Primaria Iasi. Au fost zburati sefi din institutie

Mihai Pricop si Ionel Popa

Primarul Mihai Chirica a efectuat o serie de schimbari in organigrama primariei. Recent, unul dintre sefii longevivi ai institutiei a fost schimbat, fara sa fie comunicat motivul pentru luarea acestei decizii. Mihai Pricop, seful Biroului de Cultura de mai bine de zece ani, a fost schimbat de la conducere, ramanand, deocamdata, in cadrul biroului. Contactat telefonic, Mihai Pricop a confirmat informatia. A explicat ca se afla in concediu si ca nu stie ce plan de viitor va respecta in perioada urmatoare.





"Da, este adevarat. Deocamdata sunt in primarie, dar nu in postul de sef. Nu stiu cine vine si nici nu ma intereseaza. Nu stiu de ce (legat de motivul schimbarii-n.r.), nici nu mai conteaza. Sunt la birou, rezolv niste probleme. Dupa trei zile voi vedea daca imi voi prelungi concediul", a declarat Pricop.



Acesta sustine ca nu a fost informat de primar cu privire la schimbarea din functie. Inca de pe timpul mandatului lui Gheorghe Nichita, Mihai Pricop s-a ocupat de finantarea ONG-urilor care depuneau proiecte la primarie, de organizarea diferitelor evenimente in care partener era si municipalitatea.







A mai zburat un angajat tot de la biroul condus de Mihai Pricop



A fost pus pe liber si Ionel Popa, consilier pe probleme de sport. Acesta a confirmat mutarea explicand ca se va intoarce la Primaria Pascani, institutie de unde a fost detasat in urma cu 7 ani. "A fost o perioada buna in care am invatat lucruri, problemele fiind mai mari fata de Primaria Pascani. Eu sunt detasat de la Pascani si ma voi intoarce", a spus Ionel Popa, fara sa faca alte precizari privind motivele acestei mutari.





Odata cu venirea lui Mihai Chirica la sefia primariei, angajati ce formau vechea garda au fost schimbati, si pe motive de incompetenta. Astfel, fostul arhitect al Iasului, Tudor Vericeanu, a fost indepartat, si dupa o serie de scandaluri in care diferiti dezvoltatori reclamau modul de lucru de la Serviciul Urbanism.



La fel a plecat si arhitectul Ana-Maria Tirziu, care a ajuns arhitect-sef la Consiliul Judetean. Si Eugen Chisca, fostul sofer al lui Nichita a parasit institutia. Acesta conducea Serviciul Administrativ al primariei. De cand a castigat primaria, Mihia Chirica a anuntat ca va opera mai multe schimbari privind sefii din institutie. Deocamdata, procesul de reorganizare nu a fost finalizat.