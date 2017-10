Dan Cascaval

• La Universitatea Tehnica - TUIASI Gheorghe Asachi" din Iasi s-a luat hotararea reorganizarii Scolilor doctorale • In acest sens, saptamana trecuta rectorul institutie, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, a propus unirea Scolilor doctorale asociate facultatilor intr-una singura la nivelul universitatii.

"Propunerea a plecat de la o analiza obiectiva, critica, a situatiei existente in universitate in acest moment privind organizarea Scolilor doctorale si viitoarea evaluare, la nivel national, a activitatii de doctorat. In acest moment, in Politehnica exista 10 Scoli doctorale asociate facultatilor, cu exceptia celei de Arhitectura. Aceste Scoli doctorale coordoneaza 13 domenii de doctorat, dintre care 6 se regasesc in doua sau chiar trei Scoli doctorale. Distributia conducatorilor de doctorat si, implicit, a rezultatelor activitatii din cadrul studiilor universitare de doctorat in domeniile comune mai multor scoli nu este deloc uniforma. Astfel, exista domenii cu un singur conducator de doctorat la o Scoala doctorala si minim 7 conducatori in aceleasi domenii la alta scoala. Mai mult, avem o Scoala doctorala in care toti cei 3 conducatori care indruma doctoranzi sunt peste varsta de pensionare, in timp ce, la acelasi domeniu, exista intr-o alta scoala mult mai mult conducatori, situati pe diferite paliere de varsta. De aceea, prin unirea domeniilor de doctorat comune mai multor Scoli doctorale s-ar creste valoarea si impactul activitatii de cercetare aferent acelor domenii.” a precizat rectorul Cascaval.

De reamintit ca,anul acesta, Universitatea Tehnica a primit cu circa 20 la suta mai multe locuri bugetate la studiile doctorale comparative cu anul trecut, ca rezultat al cresterii numarului de solicitari din partea candidatilor. In acelasi timp, politica conducerii actuale a Universitatii Tehnice este aceea de a incuraja si sustine obtinerea abilitarii de catre cadrele didactice, indiferent de gradul didactic al acestora. Aceasta pozitie a condus la obtinerea a circa 20 de titluri de abilitare in ultimul an, majoritatea fiind atribuite cadrelor didactice cu un grad inferior celui de profesor universitar.

