EXCLUSIV! Sora Laurei Cosoi a venit in Primaria Iasi! Incredibil ce vrea sa faca cu ajutorul sotului

Laura si Alina Cosoi

Ieri,a primit proiectele in cadrul unuidepentru realizarea mai multor, insemnand patru. Astfel, s-a prezentat o singura oferta din parteaSRL. Societatea este administrata de Alina Maria Cosoi Babcinetchi, sora actritei. Societatea a fost infiintata pe data de 16 ianuarie 2017.De fapt, Alina Cosoi este doar administratorul societatii, de partea artistica urmand sa se ocupe sotul acesteia, sculptorul basarabean Vladlen Babcinetchi. Contactata de reporterii BZI, Alina Cosoi a preferat sa nu faca prea multe comentarii. "Da, eu sunt administratorul societatii. Mai intai sa vedem rezultatele", a spus Cosoi.Conform actelor financiare,are calitatea de administrator si in alta societate, The Rock Shop, cu sediul social in comuna Tomesti. Obiectul de activitate al societatii este "Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos". A fost infiintata pe data de 13.06.2017. Alina si Vladlen s-au casatorit in 2014.Edilii vor sa achizitioneze patru busturi reprezentand mai multe personalitati: istoricul Nicolae Iorga, poetul evreu Benjamin Fondane - Fundoianu, poetul Nicolae Labis si poetul Catalin Anuta. Conform descrierii tehnice, busturile trebuie sa aiba 1 metru inaltime, o masa de bronz de 120 kilograme si o anvergura la nivelul umerilor de 60 de centimetri. Machetele vor fi realizate din ipsos."Concursul are drept obiectiv principal selectarea celei mai bune solutii pentru realizarea monumentelor de for public, ce vor fi amplasate intr-o zona cu profunde reverberatii comemorative a personalitatilor. Va fi avuta in vedere asigurarea urmatoarelor aspecte: integrarea in aspectul arhitectonic si peisagistical al zonei, asigurarea unui echilibru optim intre configuratia estetica monumentala specifica acestui tip de monument si exigentele limbajului sculptural modern, asigurarea expresivitatii, trasaturilor specifice si definitorii ale personajului", se arata in recomandarile Primariei.Castigatorul concursului de solutii va negocia direct pentru punerea in executie a proiectului, ce include realizarea bustului, transportul, montajul si inscriptionarea.