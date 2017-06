"USLIP Iasi isi reconfirma intentia de a intra in greva de avertisment, marti, 13 iunie 2017, intre orele 11:00 si 13:00, ca urmare a consultarii in regim de urgenta a liderilor din unitatile afiliate USLIP Iasi. Organizatoa naostra a parcurs toate treptele impuse de lege si a notificat toate institutiile abilitate. Am luat act cu indignare de amenintarile proferate de catre ministrul Educatiei, domnul Pavel Nastase, la adresa cadrelor didactice. Ii reamintim domnului Ministru ca dreptul la greva este unul constitutional, castigat prin sacrificiul celor care si-au pierdut viata in Revolutia din decembrie 1989, tocmai pentru a ne afirma nemultumirile sau drepturile incalcate de guvernanti.

Protestul de maine este unul al demnitatii si al revoltei fata de minciuna transformata in politica de stat, aroganta si ipocrizia actualilor guvernanti. Dorim sa multumim membrilor de sindicat si liderilor USLIP Iasi pentru unitate, solidaritate si demnitatea pe care le-au aratat in astfel de momente! Asiguram membrii nostri de sindicat ca USLIP Iasi, prin conducerea sa, nu va face compromisuri si va apara interesele membrilor de sindicat ale organizatiei noastre si nu in ultimul rand, ale tuturor angajatilor din invatamantul preuniversitar romanesc", se arata intr-un comunicat oficial emis de USLIP Iasi.

Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar () Iasi, cel mai mare sindicat judetean din invatamantul preuniversitar romanesc, lanseaza undur la adresa ministrului Educatiei, prof. univ. dr., care a afirmat ca profesorii care vor intra in greva vor fi dati inCiteste si: Avertismentul DUR dat de ministrul Educatiei, Pavel Nastase! Ce se va intampla cu profesorii care intra in greva generala "Este descalificant ceea ce spune domnul ministru al Educatiei! Dreptul la greva este garantat prin Constitutie. Poate acum domnul ministru afla asta. Avand in vedere toate acestea, tin sa transmit faptul ca maine, in intervalul 11:00 - 13:00, vom avea greva de avertisment la Iasi, iar pe de alta parte vom trece la executarea silita a tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Iasi pentru faptul ca nu au fost platite drepturile salariale restante ale cadrelor didactice, avand in vedere ca avem decizii definitive si irevocabile ale instantelor de judecata", a transmis transant prof. Laviniu Lacusta, presedintele USLIP Iasi.