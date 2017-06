Incident oribil petrecut miercuri seara (21 iunie 2017 - n.r.), in zona Tigarete. Un adolescent, in varsta de 17 ani, a cazut de pe acoperisul fabricii parasite, iar in urma impactului cu solul a suferit o lovitura in zona capului care l-a trimis in stare foarte grava la spital.

Cel mai probabil acesta se afla acolo impreuna cu alti prieteni, insa momentan nu se cunosc imprejurarile in care s-a produs totul. A fost solicitata interventia urgenta a unei ambulante.

La fata locului a ajuns imediat un echipaj medical de urgenta din cadrul SAJ Iasi. Dupa ce a primit ingrijiri medicale de prim ajutor, tanarul a fost intubat si transportat la spital. Pentru moment prognosticul medicilor este foarte rezervat, intrucat traumatismul suferit in zona capului i-ar putea fi fatal.

"Am fost solicitati sa intervenim la fosta fabrica Tigarete, pentru un tanar cazut de la inaltime. A fost dirijat imediat un echipaj medical de urgenta tip C2 cu medic, care la locul solicitarii au gasit un baiat de 17 ani, ce prezenta politraumatism prin cadere de la inaltime si traumatism cranio-cerebral grav. Pacientul a fost intubat si transportat sub monitorizare la Spitalul pentru Copii 'Sf. Maria' din Iasi pentru investigatii de specialitate", ne-a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi.