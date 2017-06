EXCLUSIV! Totul s-a DECIS in urma unei SEDINTE la Iasi. Milioane de EURO au fost in JOC

Saptamana importanta pentru viitorul unor cladiri istorice extrem de valoroase din municipiul Iasi. Concret, totul a avut loc in cadrul unei sedinte maraton (derulata in zilele de 13 si 14 iunie, 2017 - n.r.) a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI), organizata de catre Directia Judeteana pentru Cultura (DJC) Iasi.Concret, specialistii au avut de analizat nu mai putin de 123 dosare ce au vizat proiecte desau imobiliare ce tin direct desau edificii de cult istorice din oras. Printre cele mai intersante au fost cele legate de: Corpul A, din Copou, partea ce tine de Universitatea Tehnica () Gheorghe Asachi anume valoroasele si vechilede secole din urbe: Sfantul Nicolae Domnesc de langa Palatul Culturii sau Sfintii Atanasie si Chiril, de pe strada Sfantul Atanasie, nr. 20.Dintre acestea, a trecut proiectul ce tine de restaurarea si bisericiisi a fost amanat cel care tine de Corpul A, partea de cladire ce tine de Universitatea Tehnica din Iasi. Asta pentru ca documentatia a fost incompleta. Pe de alta parte, la Atanasie si Chiril, dupa ce comisia a solicitat o serie de lamuriri tehnice, proiectantul a venit cu lamuriri.Astfel, solutiile tehnice pe care le-au prezentat nu vor afecta fatada lacasului de cult, elementele de arhitectura respectiv ornamentele de acolo. Totul se va derula sub stricta monitorizare arheologica. Apoi, proiectul modificat ce vizeaza realizarea unui lumanarar si a unui muzeu subteran la Biserica Sfantul Nicolae Domnesc, a trecut avand in vedere faptul ca au fost respectate indicatiile noastre", a transmis ing. Virgil Babii, coordonatorul DJC.De remarcat ca, membriiau decis ca unce tine de omul de afaceri Cristin Zamosteanu (ce urmeaza a fi realizat langa o alta cladire istorica - n.r.) a fost trimis spre analiza la Bucuresti de catre specialistii Ministerului Culturii. Acesta vizeaza consolidarea unui versant, construire parcare subterana si imprejmuire teren proprietate si teren concesionat de pe strada Elena Doamna, nr. 27 si stradela Alba, nr. 2.De precizat ca proiectul ce tine de ceea ce se doreste a se face langa Biserica Sfantul Nicolae Domnesc este intocmit de arhitectul Ionel Oancea. In zona urmeaza noi interventii arheologice ale specialistilor deoarece, foarte probabil, ar putea fi gasite vestigiile vechii biserici ctitorite de marele domnitor Stefan cel Mare."Totul e in faza de Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Constructie «DTAC». Banii necesari pentru intreagaar urma sa vina de la biserica si din fondurile Primariei Iasi. Ne dorim sa fie pusa la punct o constructie subterana moderna, un veritabil muzeu care sa devina un punct de atractie turistic-istoric al orasului", a mai precizat Babii.In ceea ce priveste restaurarea si consolidarea Bisericii "Sfintii Atanasie si Chiril" totul tine deexterioare si refacere împrejmuire. Si aici, totul se afla in faza de autorizare a executarii lucrarilor de construire (PAC), proiectant fiind arh. Mircea Capatâna, elaborator fiind SC. EXPROSOV SRL. Pe de alta parte, suma totala necesara pentru restaurare si reabilitare (nu este inclusa pictura interioara si refacerea catapetesmei - n.r.) este e aproximativ un milion euro.In final, de reamintit ca inca de la inceputul acestui an, actuala conducere a Universitatii Tehnice a facut primele demersuri concrete pentru reabilitarea si restaurarea celei mai mari parti a cladirii cunoscute precum Corpului A din Copou (aflat in proprietatea atat a Politehnicii iesene dar si a Universitatii Alexandru Ioan Cuza - n.r.)! Din primele estimari, suma necesara pentru acest proces se ridica la aproximativ 15 milioane euro. Fondurile ar putea sa fie alocate de Guvernul Romaniei."Actualul, Palatul Universitatii, a fost construit între anii 1893 si 1897 si extins in perioada interbelica, dupa planurile arhitectului Louis Blanc si inaugurat în prezenta regelui Carol I si a reginei Elisabeta. Cladirea este o îmbinare a stilurilor clasic si baroc, monumentala sa intrare ducând în faimoasa «Sala a Pasilor Pierduti», decorata cu picturi realizate de catre Sabin Balasa. Edificiul a fost construit intre 1893-1897 pe locul fostului Teatru Mare de la Copou si al Scolii de Belle-Arte. Piatra de temelie fost pusa la 28 aprilie 1892 in prezenta Altetei Sale Regale, principelui mostenitor Ferdinand. Inaugurarea cladirii a avut loc la 21 octombrie 1897, in timpul ministeriatului lui Spiru Haret, la ea participand regele Carol I, regina Elisabeta, primul ministru D.A. Sturdza si rectorul N. Culianu", se arata in documentele istorice.