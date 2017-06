EXCLUSIV! Trafic blocat dupa ce soferul unui TIR a incercat sa evite un accident - FOTO

In urma cu putin timp uns-a produs in zonaDin primele informatii,dintr-unar fi cazut in strada, dupa ce soferul unui TIR inmatriculat in Republica Moldova a franat brusc la o trecere de pietoni. Autotrenul transporta fier beton.Circulatia in zona este blocata.Un echipaj de la Politia Locala Iasi a intervenit la fata locului pentru a dirija traficul.