EXCLUSIV! Un afacerist are acces direct la Finante Iasi. Pocneste din degete, iar contractele sunt semnate

Fostul deputatcontinua afacerile cu statul. Prin intermediul societatii Recumedis SRL, a primit contracte de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice () Iasi ce vizeaza asigurarea unor servicii de medicina muncii.Metoda de incredintare a contractului este clasica. Finantele au dat 33 de mii de lei prin atribuire directa, metoda de desfasurare a procedurii fiind offline. Conform datelor furnizate de Sistemul Electronic de Achizitii Publice (), achizitia a fost finalizata pe data de 16.05.2017.Insa, nu au fost specificate detalii cu privire la numarul de ore ce trebuie prestate sau cati angajati ai institutiei vor beneficia de aceste servicii. Recumedis SRL este controlata de fostul deputat, prin administratorii Constanta Birjovianu si Micaela Margineanu. In firma mai apare ca asociat Mirela Elena Sude. Datele financiare arata ca, in 2015,inregistra o cifra de afaceri de 1,3 milioane lei, un profit de 119.941 lei, datorii de 1,9 milioane lei si un numar de 13 angajati.”Doamna Birjovianu este plecata. Revine la serviciu pe data de 6 iunie. Nu as putea spune (intrabata daca Viorle Blajut este plecat in concediu –n.r.)”, a declarat contabila societatii, contactata de pe un numar de telefon ce aparea la informatiile legate de Recumedis SRL. Reporterii BZI au cerut o opinie si fostului deputat.”Domnule, sunt intr-o minivacanta in strainatate. Ma intrebati pe mine de astfel de contracte? Ma deranjati. Credeti ca le stiu pe toate? Am 460 de angajati. Da, sunt actionar (despre Recumedis SRL), este un administrator care se ocupa. Trimiteti in scris ce vreti sa stiti. Ce, vreti sa ma intrebati daca am facut trafic de influenta?”, a declarat Viorel Blajut.Omul de afaceri detine spitalul SF. Sava si Iasisting (firma ce asigura servicii de protectia muncii). A fost deputat PP-DD in perioada 2012 si 2016. Are o vila in Copou, un domeniu in comuna Miroslava si un autoturim de lux marca Bentley.Firma controlata de Blajut a primit unsi de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura () Iasi. Contractul in valoare de 6.594 lei a fost atribuit pe data de 2 mai 2017, tot prin incredintare directa. APIA a contractat serviciile Recumedis pentru 133 de angajati.Conform preturilor afisate, firma controlata de Blajut a cerut 14 lei pentru examenul psihologic (133 persoane), 15 lei – examen oftalmologic (133 persoane), 10 lei – examen cardiologic (25 persoane), 10 lei –examen neurologic (25 persoane), 10 lei – examen ORL (25 persoane), 5 lei – glicemie (25 persoane), 14 lei - examen clinic general (133 persoane). In baza contractului, dosarul medical, fisa de aptitudini si supervizarea concediilor medicale se asigura gratuit.La inceputul lunii martie, Recumedis SRL este prezenta si la Centrul de asistenta medico-sociala Bivolari. Prin incredintarea directa, contractul de analize medicale are o valoare de 3956 lei. Pachetul contine urmatoarele analize: examen clinic general, examen psihologic, examen oftalmologic, Glicemie, Electrocardiograma, Examen Coproparazitologic, Examen Coprobacteriologic, AgHBs, Ac HCV si HIV.Si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului () Iasi a lucrat cu firma controlata de Blajut. La inceputul anului, laboratoarele au transmis rezultate pentru teste HIV si sifilis, pachetul avand o valoare de 248 lei. În 2017, Recumedis a semnat direct contracte cu urmatoarele institutii: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Iasi, Spitalul General C.F. Pascani sau Agentia pentru protectia Mediului Vaslui.La sfarsitul lui 2016, Recumedis SRL a prestatcatre– Filiala Iasi. Spre exemplu, unele investigatii din pachetul de medicina muncii au fost mai ieftine fata de perioada martie 2017. Daca la APIA a cerut 10 lei pentru un examen ORL, la Academia Romana pretul a fost de 6 lei.Mai mult, un axamen EKG a costat 6 lei (231 persoane), examen oftalmologic – 15 lei (2 persoane ), glicemie – 5 lei (231 persoane), examen psihologic – 13 lei (19 persoane), examen clinic general – 13 lei (244 persoane) . Contractul are o valoare totala de 6041 lei.