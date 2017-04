EXCLUSIV! Un fost prefect a ajuns director la Finantele iesene

Dan Nechifor

• Fostul prefect de Botosani a revenit pe functia de director de la DGRFP • Salariul anual este de peste 80 de mii de lei



Miscari de trupe la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi. Fostul prefect al judetului Botosani, Dan Nechifor, a revenit la Finante pe functia de director executiv la Directia Serviciului Intern. Acesta coordoneaza activitatile de contabilitate, resurse umane, IT, administrativ si serviciul de achizitii. Nechifor a ocupat functia de prefect pe o perioada de 14 luni. Pe data de 3 aprilie a fost schimbat, activandu-se detasarea de la Finante.



"De saptamana trecuta am revenit pe acest post. Ma voi ocupa ca si pana acum de activitatile pe care le am conform fisei postului. In perioada 2014-2016, am ocupat aceeasi functie. La Botosani, am fost seful Administratiei in perioada 2013-2014", a spus directorul Nechifor. Acesta se considera tehnocrat, fara sustinere politica.



Ce avere are?



Conform declaratiei de avere, Dan Nechifor are in proprietate un teren de 1.700 metri patrati, categoria intravilan, situat in comuna Unteni, judetul Botosani si doua terenuri agricole in suprafata de 3.800 metri patrati, in aceeasi localitate. In ceea ce priveste cladirile, directorul de la Finante detine un apartament de 77,61 metri patrati, alt apartament de 50,1 metri patrati si o casa cu o suprafata de 107 metri patrati.



Imobilele sunt situate in judetul Botosani. Conduce un autoturism marca Volkswagen Touran, iar in ceea ce priveste imprumuturile, Nechifor apare ca a instrainat catre un anumit Paul Pamfil un autoturism Land Rover. In ceea ce priveste salariul, Dan Nechifor incaseaza anual suma de 81.985 lei.