Strigat mut de durere si zeci de intrebari fara raspuns. Un iesean in varsta de 50 de ani a murit in, unde era plecat la munca. Acolo ar fi plecat in urma cu aproximativ trei luni, ca sezonier. Muncea in sere, de dimineata pana seara in conditii destul de grele, dupa cum sustin membrii familiei sale.a murit din cate se pare pe data de 8 iunie, insa familia a fost anuntata cateva zile mai tarziu. Ceva nu se leaga in toata aceasta poveste. Barbatul cand a plecat din tara nu avea probleme de sanatate, insa acum in urma necropsiei s-a stabilit ca acesta suferea de mai multe boli."Din cate am inteles, fratele meu ar fi decedat pe data de 8 iunie. Noi am fost anuntati vineri de catre un roman de. Initial am crezut ca este vorba despre o gluma, nu am putut sa cred ca este adevarat. Am inteles la un moment dat ca asta s-a intamplat si am sunat la consulat. Mi s-a confirmat. Din cate am inteles ar fi murit in urma unui. La autopsie a iesit ca aveasi", a declarat sora victimei.Trupul neinsufletit al lui Costica Iftode se afla acum la odin Italia, iar familia are la dispozitie doua saptamani sa faca rost de 3.000 de euro daca vor sa-l aduca in tara pe barbat."Noi vrem sa il aducem in tara sa il inmormantam crestineste, dar aveam nevoie de foarte multi bani. Am vorbit cu o firma si ni s-a cerut 3.000 de euro. Nu avem de unde scoate acesti bani. Daca nu facem rost, trupul fratelui meu va fi incinerat", a completat sora barbatului.Familia este inca in dubii. Un telefon primit de catre sora barbatului a dat oarecum situatia peste cap. "Azi, (ieri nr.curent) am primit un telefon de la o persoana care vorbea romaneste si mi-a spus sa nu mai incercam sa aflam adevarul. Cei de lami-au spus ca a fost dus la spital un cadavru, dar nu mi-au spus de unde a fost luat. Persoana care m-a sunat mi-a spus ca fratele meu a fost gasit aproapepe o plaja. Avea semne de violenta peste tot si a fost dus la spital, dar nu s-a mai putut face nimic pentru el. Stiu ca acolo lucra in conditii grele, in sera de dimineata pana seara. Nu stiu ce sa cred, dar... asta este", a completat sora barbatului. Totusi, ceva este la mijloc. Rudele barbatului decedat spun ca probabil Costica a murit de la atata munca."Cand mai suna acasa spunea ca este foarte greu si ca vrea sa se intoarca in Romania pentru ca nu poate face fata. Patronii lui nu-l lasau sa plece de acolo. Am inteles ca-l plateau cu 50 de euro pe zi. Nu avea bani sa se intoarca. Auzisem ca in urma cu cateva zile sa fie gasit mort ar fi avut o discutie cu patronii pentru ca il tineau prea mult la. Numai Dumnezeu stie ce s-a intamplat. Acum sa dea Dumnezeu sa reusim sa-l aducem acasa sa fie ingropat crestineste. Mare pacat! Era un baiat bun, linistit si respectuos", a declarat matusa barbatului.Acum familia lui Costica Iftode vrea din tot sufletul sa poata face repatrierea. Stiu ca adevarul in acest caz va fi foarte greu de aflat, dar, cu toate acestea incearca."Dumnezeu stie adevarul. Acum noi vrem sa il putem aduce in tara, sa putem face randuielile crestinesti. Pentru noi 3.000 de euro inseamna foarte mult. Nu stiu daca o sa reusim. Am facut mai multe demersuri in mediul online", a spus sora barbatului decedat.Femeia nu a vrut sa-si faca publica identitatea de teama. Spune ca nu stie de ce moarte a avut parte fratele ei si daca la mijloc este vreo mana criminala. Intr-un fel sau altul femeia simte ca este in pericol. Oricine poate ajuta aceasta familie o poate face. Un roman plecat la munca departe de tara trebuie sa se odihneasca in pamantul stramosesc.