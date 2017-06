EXCLUSIV: Unul dintre ultimele autobuze inchiriate de la afaceristul Vasile Puscasu a luat foc - FOTO

In aceasta dupa-amiaza un autobuz a luat foc in statia de la Super-Copou.

Soferul a stins incendiul izbucnit la motor cu un stingator din dotare. Cel mai probabil flacarile au pornit de la o defectiune tehnica, avand in vedere standardul indoielnic a acestor autobuze cu care zilnic calatoresc sute de ieseni.

Aceste mijloace de transport public au fost inchiriate de catre CTP Iasi de la afaceristul controversat Vasile Puscasu.

Ultima mega afacere facuta de Puscasu a fost inchirierea a 16 autobuze Scania catre CTP Iasi la un pret cu care autobuzele s-ar fi putut cumpara. Practic, CTP Iasi a platit pentru inchirierea celor 16 autobuze de la firma Unistil SRL, pentru o perioada de un an, o suma de 1.440.000 lei, adica 90.000 lei (20.000 euro) pentru fiecare autobuz inchiriat pentru 12 luni.

Ultimele serii de autobuze second-hand cumparate pentru RATP Iasi au costat in medie 20.000 euro bucata, adica tot atat cat se plateste acum pentru inchirierea unui autobuz pentru o perioada de un an. Cu alte cuvinte, se va plati pentru inchirierea unui autobuz pe o perioada de 12 luni tot atatia bani cat s-ar plati pentru cumpararea unui autobuz asemanator.



Pentru ca aceste mijloace de transport au fost achizitionate cu preturi suspect de mari, cotidianul BUNA ZIUA IASI a solicitat in repetate randuri informatii legate despre achizitiile realizate de CTP Iasi, precum si despre firmele cu care se afla sub contract pentru diferite servicii in asa fel incat iesenii sa stie pe ce sunt cheltuiti banii din bugetul public.



Cu toate acestea insa, directorul CTP Iasi, Cristian Stoica, a refuzat sa ofere informatii legate de sumele platite catre firmele private ina stfel de situatii. In conditiile in care licitatiile si achizitiile se fac in mare secret la CTP Iasi, astfel de incidente cu masini care iau foc in timpul mersului se pot intampla oricand.



Ce se intampla insa in cazul unei tragedii? Daca un astfel de mijloc de transport, practic un "sicriu pe patru roti", provoaca moartea vreunui calator sau a unui participant la trafic, cine va raspunde in fata iesenilor? Primarul Mihai Chirica pentru ca aprobat ca astfel de sicrie pe patru roti sa circule pe strazile orasului, sefii CTP Iasi pentru ca au platit sume uriase de bani pentru a cumpara masini stricate, sau toti sefii din administratia publica locala care sunt in cardasie cu oamenii de afaceri, care vand autobuze ruginite si periculoase cu preturi uriase?