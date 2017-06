EXCLUSIV/UPDATE! 2 fete inecate in satul Bosia - FOTO

Fete inecate Bosia

UPDATE - Si cealalta fata a fost gasita. Acestea au fost identificate ca fiind Iulia A., in varsta de 17 ani, si Mariana T., in varsta de 11 ani.La fata locului au intervenit un echipaj de la SMURD, un echipaj de la pompieri cu barca, si un echipaj de la ambulanta. Ambele fetite au fost urcate in ambulanta si transportate la Spitalul de copii Sfanta Maria din Iasi. Acestea au stat mai mult de 30 de minute pe fundul raului Jijia.Fetele se afla in stare grava, iar medicii sunt sceptici in legatura cu sansele lor de supravietuire.Acum, politistii vor deschide o ancheta pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut evenimentul nefericit.Stirea initiala - In urma cu cateva momente, autoritatile au fost sesizate prin intermediul numarului unic de urgente 112 pentru a interveni in satul Bosia, comuna Ungheni.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre doua fete inecate. Acestea au mers la scaldat astazi dupa-amiaza, dar nu s-au mai intors. Una dintre tinere a fost scoasa pe mal si se afla in stop cardio-respirator, iar cealalta este cautata in continuare de un echipaj de pompieri cu barca. La fata locului se afla si un echipaj de la ambulanta care incearca resuscitarea fetei.Vom reveni cu detalii.