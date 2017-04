EXCLUSIV/UPDATE: Accident groaznic la Iasi! O persoana incarcerata a murit pe loc - FOTO, VIDEO

Un autoturism marcacare circula dinspre Iasi catre Targu Frumos, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autovehiculul de mare tonaj. In urma impactului violent, soferul Matizului ape loc.Trupul persoanei decedate a fost scos din mormanul de fiare contorsionate ale masinii de catre pompieri, acesta prezentand leziuni incompatibile cu viata. Identitatea soferului decedat este momentan necunoscuta, dar politistii au gasit asupra victimei unce a fost partial distrus in urma impactului. Acestia au incercat sa intre in agenda telefonului pentru a identifica victima.Soferul tirului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.Circulatia in zona se desfasoara cu dificultate, atat cei care vin dinspre Iasi catre Targu Frumos cat si din sens opus fiind dirijati pe un drum secundar.La fata locului au intervenit politistii rutieri, criminalistii, un echipaj de descarcerare alsi un echipaj medical al"Apelul prin 112 a fost facut la ora 11:57, prin care SAJ Iasi a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs in zona localitatii Baltati. A fost dirijat un echipaj medical de urgenta tip C2 cu medic de la substatia Targu Frumos. La fata locului au gasit o victima - un barbat care prezenta leziuni incompatibile cu viata - medicii declarand in cele din urma decesul", a declarat, purtatorul de cuvant al SAJ Iasi.