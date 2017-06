UPDATE: Cei doi infractori au fost dati in urmarire nationala si in consemn la frontiera.



Astazi, doi tineri ce urmau sa isi primeasca pedepsele intr-un dosar penal au fugit din sala de judecata, iar acum politistii din Iasi sunt pe urmele lor.



Cel mai probabil, indivizii au profitat de un moment de neatentie in care au avut suficienta indrazneala pentru a se face nevazuti. Deocamdata nu se cunosc mai multe detalii despre cum au reusit infractorii sa scape.



Vom reveni cu amanunte.