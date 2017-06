EXCLUSIV/UPDATE! Doua fete inecate in satul Bosia. Ele se afla in spital in stare CRITICA - FOTO,VIDEO

Fete inecate Bosia

"Am fost solicitati printr-un apel la 112 sa intervenim in localitatea Bosia pentru doi minori inecati. A fost dirijat imediat un echipaj medical de urgenta tip C2 cu medic, care la locul solicitarii au gasit o fata de 12 ani in stop cardio-respirator, ce prezenta hipotermie cu o temperatura de 33 de grade. Medicii au inceput manevrele de reuscitare, iar intre timp a fost acordat ajutor medical de urgenta in cazul altei fete, aflata in aceeasi situatie. Ulterior, a fost solicitat un echipaj TIM SMURD pentru a prelua al doilea caz. Ambele fete au raspuns pozitiv la manevrele de resuscitare si au fost transportate sub stricta monitorizare si intubate la sectia UPU a Spitalului pentru Copii 'Sf. Maria' din Iasi pentru investigatii suplimentare. Cadrele medicale s-au ocupat de ambii pacienti, iar pana la sosirea echipajului SMURD a fost asigurata asistenta si resuscitarea", ne-a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi.

UPDATE - In aceste momente, fetele se afla la Spitalul Sfanta Maria, la sectia ATI (Anestezie si Terapie Intensiva), in stare critica. Medicii continua manevrele de resuscitare. Fetitele au hipotermie, temperatura corpului fiind de 28 grade celsius.Personalul medical de la Spitalul Sfanta Maria din Iasi depunde un efort supraomenesc pentru a le aduce la viata pe cele 2 copile. Misiunea lor este una extrem de dificila avand in vedere timpul extrem de mare in care minorele au stat pe frundul apei.UPDATE - Si cealalta fata a fost gasita. Acestea au fost identificate ca fiind Iulia A., in varsta de 17 ani, si Mariana T., in varsta de 11 ani.La fata locului au intervenit un echipaj de la SMURD, un echipaj de la pompieri cu barca, si un echipaj de la ambulanta. Ambele fetite au fost urcate in ambulanta si transportate la Spitalul de copii Sfanta Maria din Iasi. Acestea au stat mai mult de 30 de minute pe fundul raului Jijia.Fetele se afla in stare grava, iar medicii sunt sceptici in legatura cu sansele lor de supravietuire.Acum, politistii vor deschide o ancheta pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut evenimentul nefericit.Stirea initiala - In urma cu cateva momente, autoritatile au fost sesizate prin intermediul numarului unic de urgente 112 pentru a interveni in satul Bosia, comuna Ungheni.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre doua fete inecate. Acestea au mers la scaldat astazi dupa-amiaza, dar nu s-au mai intors. Una dintre tinere a fost scoasa pe mal si se afla in stop cardio-respirator, iar cealalta este cautata in continuare de un echipaj de pompieri cu barca. La fata locului se afla si un echipaj de la ambulanta care incearca resuscitarea fetei.